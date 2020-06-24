“枭雄”黄光裕被假释，错过电商黄金十年的往昔首富

距离端午节一天，6 月 24 日晚间，消息传出，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至 2021 年 2 月 16 日止。

这个曾三度登顶中国富豪榜的商界 “枭雄”，即将重出江湖。

2008 年 11 月 23 日，黄光裕被北京警方拘查。2010 年 8 月 30 日，法院宣判，黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪获刑 14 年。刑期从自 2008 年 11 月 17 日起至 2022 年 11 月 l6 日止。据公开信息显示，黄光裕入狱服刑后多次获得了减刑机会。

十二年前，国美长期占据着家电零售业霸主的位置。黄光裕本人曾在 2004、2005、2008 年三度登上胡润百富榜中国首富，其个人财富最高时达到 450 亿元，如今的 “首富”马云、马化腾当时在他面前都是小巫见大巫。

谁也没想到，这样的天纵奇才会有深陷铁窗的一天。2008 年底，因涉嫌经济犯罪，黄光裕被警方带走，国美毫无准备地迎来了 “后黄光裕时代”。更严峻的是，失去 “灵魂”的国美接连错过了布局电商的最佳时机，逐渐被天猫、京东、苏宁易购甩得越来越远。

如今，黄光裕出狱，他是否能让落后十年的国美重新恢复昔日荣光还是个问号。但毋庸置疑的是，伴随着他的归来，商海即将掀起一股滔天巨浪。

16 岁辍学打工，35 岁做到中国首富

和刘强东一样，黄光裕的出身也是极度贫寒。

但当刘强东嚼着咸菜苦读书希望走出农村的时候，16 岁的黄光裕已经辍学打工，和哥哥黄俊钦一起背着用蛇皮袋装着收来的电器，从潮汕走到内蒙古，背井离乡做生意。

黄光裕最后的落脚点是北京，因为这里足够的大，有更广阔的天地。

1986 年，黄光裕承包了珠市口附近的一家服装店，一半的地方卖衣服，另一半地方摆上了哥哥从内蒙和南方运过来的电器，国美就此诞生。

黄光裕兄弟赶上了中国改革开放的时代机遇，借机国美电器开始野蛮生长。

公开信息显示，当时国美电器店凭借低廉的价格，深受周边居民欢迎。很快，黄氏兄弟就在北京各处又开起了亚华电器、银河电器、国豪电器、恒基电器等新门店。

黄氏兄弟不仅狠狠发了一笔大财，还琢磨出了直接从厂家进货的 “包销”方式，省下了大量的中间经销商费用，第一个 “吃螃蟹”的黄光裕在九十年代初就曾一口气就开了十几家门店，国美电器零售帝国雏形初现。

1991 年，国美电器开始在《北京晚报》的 “中缝”打广告，这被认为是开中国报纸广告的先河。

黄光裕还将战略目光投射到了当时刚刚兴起的房地产市场，创立了北京鹏润投资有限公司，在北京开发了鹏润大厦、鹏润家园、国美第一城、明天第一城等地产项目。

1993 年初，黄光裕把自己管辖下的所有门店都改为了国美电器，开始统一的品牌运作。

这个 24 岁的潮汕穷小子，此时已经成为了一名亿万富翁。

1996 年，国美开始兼售合资和国产电器，并逐渐过渡到后者为主，成为很多中国本土电器生产厂家最重要的销售渠道。

1999 年，国美已经成为北京市场上最大的家电连锁企业，开始向外地进军。

到 2004 年，国美在全国 60 多个城市开了 200 多家店，销售额达到 239 亿元，成为全国最大的电器连锁企业。并在当年 6 月，国美电器在香港成功上市，35 岁的黄光裕一举成为胡润榜中国首富。

2005 年 2 月，国家商务部公布了 2004 年全国连锁企业经营业绩，国美以年销售额 238.8 亿元位列第二，蝉联中国家电零售业第一。

2006 年 5 月，黄光裕主席荣获美国《时代》周刊评选的 “世界 100 位有影响力人物奖”。

2008 年，黄氏家族鼎盛一时。

在黄光裕的指挥下，国美电器开始疯狂扩张，把除了苏宁以外的中国市场其他电器连锁巨头永乐、三联、大中都收入了囊中，全年销售达到 1200 亿元，成为世界 500 强企业。

“首富”入狱，国美盛极而衰

也是在这一年年末，黄光裕突然被警察抓走。

九天后，有关部门正式公布了 “黄光裕因涉嫌经济案件接受警方调查”的消息。

经过一年半时间的审理，北京市第二中级人民法院宣布了判决结果。根据判决书认定，黄光裕犯有非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪。

其中：非法经营罪主要涉及到绕开外汇管制，通过地下钱庄向香港转移 8 亿人民币现金，用于偿还赌债。

内幕交易罪主要涉及在其控制的 “中关村”上市公司进行资产置换、股权重组等重大事项时，用自己控制的他人账号进行内幕交易，或者向其他人员提前泄露信息，供其牟利。

“首富”正式落井。

黄光裕被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六亿元，没收个人部分财产人民币二亿元人民币。

他的哥哥黄俊钦，也因内幕交易、偷越边境、单位行贿三项罪，被判处有期徒刑三年半，并处罚金人民币一千万元。

伴随着黄光裕的入狱，国美电器的发展被按下了 “急刹车”。

首先就是当时备受瞩目的 “国美内斗”，旷日持久的公司控制权争夺战由此拉开大幕。

2006 年，国美并购陈晓创立的上海永乐，并委任陈晓为国美电器总裁。黄光裕此前也曾表示过，“再也找不到比陈晓更合适的总裁人选”。在黄光裕入狱之后，陈晓出任了国美电器董事局主席。

陈晓真正掌权后，黄光裕曾经的左膀右臂王俊洲、魏秋立等国美高层纷纷倒戈反水，拥护新的上位者。他们开始在国美内部推动 “去黄光裕化”，令在监狱服刑的黄光裕十分不满。

久经沙场的黄光裕，即便人在铁窗之下，也不会甘愿做只困兽。

他写下了《我的道歉和感谢》的公开信，争取股东和舆论支持。这封 475 个字的署名信的核心意思是：感谢和道歉。黄光裕用了 6 个 “感谢”表达对国家、政府、股东、投资者、媒体、公众、国美电器员工表示感恩。同时，用了 4 个 “抱歉”或 “惭愧”表达对所有关爱和帮助过他的人的道歉。

黄光裕收敛了曾经的霸气、不羁。他主要表达了自己的一个态度，从现在开始，以实际行动争取早日重返社会，担负企业家的社会责任，为国家和社会再作出应有的贡献。

这封信目的在帮助黄氏家族争夺机构投资者以及散户支持，为股东大会上的巅峰对决做到拉票。

后来，黄光裕的妻子杜鹃联合原大中电器董事长张大中，以及黄光裕的妹妹黄燕虹，并在外部投资人贝恩资本和战略设计人麦肯锡等的支持下，夺回了控制权。

2011 年 3 月，大势已去的陈晓被迫离职。但经历这场风波后，国美电器已经元气大伤。

错过电商黄金十年

黄光裕或将出狱消息一经发布，受此影响，港股国美系直线拉升，国美金融科技一度涨超 60%，国美零售涨幅扩大至超 16%。

伴随着黄光裕的归来，国美系势必将收获一系列的利好。但这个经历堪称传奇的商界天才，在失去自由的近 12 年里也确实错过了太多。

在等待黄光裕回归的这 12 年，他的妻子杜娟掌舵国美没有停止过探索，涉足过电商、互联网金融、通讯设备、智能家等等领域。目前，国美控股了 25 家企业。

但是杜鹃本人也曾承认过，国美转互联网，转得太慢了。

这导致在过去中国电商腾飞的十年里，失去主心骨的国美一次次错过了站进 “第一梯队”的机会。

在黄光裕入狱的 2008 年，中国电商还是星星之火，到如今，电商已经渗透到生活的方方面面。国美的老对手苏宁转型电商后发展态势仍十分平稳，2019 年苏宁易购实现营业收入 2692 亿，而国美零售的营业收入还不到 600 亿。除此之外，在电器零售方面还成长出了一批批后起之秀，京东、淘宝、天猫甚至拼多多在电器销售方面迅速崛起。

事实上，国美意欲重振零售板块，黄光裕在出狱前夕已经有所动作。

早在 2018 年，国美就入驻了拼多多，在拼多多上微波炉、洗衣机、电视等多个家电数码类单品中夺得过销售冠军，是拼多多上新品上架最快、销量增速最高的店铺之一。

今年 4 月、5 月，拼多多和京东接连以认购可转债的方式入股国美，互补线上流量与线下供应链、物流。国美通过这两起合作获得 3 亿美元的输血，股价也随之大涨。

曾经的家电大王，到如今拥抱后起之秀探索求变之道，如今的国美让人唏嘘不已，但这些举措加持了国美缺失的流量、供应链及物流体系优势，有助于其抢回失去的蛋糕，并让资本市场重新对国美燃起了信心。

黄光裕出狱之后，是否能带领国美做到逆风翻盘还未可知，但是国美一定会更快找到自己在电商鏖战中的正确位置。