北京市第一中级人民法院对黄光裕依法裁定假释

IT之家6月24日消息 据京法网事官方微博通报，北京一中院对黄光裕依法裁定假释。

2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。

IT之家了解到，黄光裕案距今已有近 10 年，2008 年 11 月 19 日黄光裕以操纵股价罪被调查。2010 年 5 月 18 日，北京市第二中级法院作出一审判决，以非法经营罪，内幕交易、泄露内幕信息罪和单位行贿罪判处黄光裕有期徒刑 14 年，罚金 6 亿元，没收财产 2 亿元。

2010 年 8 月 30 日，北京市高级人民法院对黄光裕案作出二审裁定：黄光裕三罪并罚被判 14 年以及罚没 8 亿元人民币的判决维持不变。刑期从 2008 年 11 月 17 日到 2022 年 11 月 16 日。

百科知识：

假释，是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其遵守监规，接受教育和改造，患有严重疾病或确有悔改表现，不致再危害社会，而附条件地将其予以提前释放的制度。被假释的犯罪分子，在假释考验期间再犯新罪的，不构成累犯。

假释在我国刑法中是一项重要的刑罚执行制度，正确地使用假释，把那些经过一定服刑期间确有悔改表现、没有必要继续关押改造的罪犯放到社会上进行改造，可以有效地鼓励犯罪分子服从教育和改造，使之早日复归社会，有利于化解消极因素为积极因素。