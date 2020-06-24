像 PC 一样更新驱动，ARM 已为 Mali GPU 提供可更新驱动支持

IT之家6月24日消息 ARM在其官方社区发表文章，称已在搭载Mali GPU的设备上实现了对可更新驱动（Updateable Drivers）的支持，但没有透露具体的GPU型号。

ARM表示，在游戏中，每一处优化都很重要。优化可以带来更好的帧率、更高质量画面和更好的电池续航，GPU的利用率也是至关重要的。AMR现已在搭载Mali GPU的设备上实现了对可更新驱动的支持，并推出了Android GPU Inspector工具来帮助开发者优化。

目前，大多数Android设备通过OTA固件更新接收GPU驱动程序。由于固件需要非常稳定，全年可能只更新几次。如果游戏开发者在驱动程序中发现了一个Bug，他们将不得不等到下一次Android设备的固件更新时才能修复。

在PC上，每当有新款游戏大作推出时，英伟达和AMD都会推出新的驱动来优化。现在，Android可更新驱动程序也能让Mali GPU设备用户获得同样的体验。更新将通过谷歌Play商店交付，从而让用户获得简单而熟悉的安装过程。

IT之家曾报道，5月底，Arm 推出了 Mali G78 GPU，与上代G77相比性能提升了25%，下一代的SoC将会搭载，预计将会全面支持可更新驱动（Updateable Drivers）。