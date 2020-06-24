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苹果 iOS 14 Beta 翻译 “我觉得 iOS 不如安卓”，结果太傲娇

2020/6/24 18:37:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月24日消息 在WWDC 2020全球开发者大会上，苹果正式发布了iOS 14系统，并已经推送了iOS 14 Beta 预览版，首次正式介绍了其最新版的iPhone软件，它为iOS主屏幕带来了多年来最大的变化：全新设计的精美小组件和 App Library，另外还有通过 App Clips 探索 App Store 的新方式，强大的信息 app 更新，以及更多精彩功能。

其中苹果还宣布在iOS中内置新的翻译应用，与谷歌翻译一样，该应用将使用户能够轻松地在各种语言之间进行翻译。用户将能够在消息中输入文本或指示消息，并将其翻译成11种语言。发布时将支持英语、中文、法语、德语、西班牙语、意大利语、日语、韩语、阿拉伯语、葡萄牙语和俄语。

现在有IT之家网友发现，使用 iOS 14 内置翻译“我觉得 iOS 不如安卓”时，得到的答案是“I think iOS is better than Android.”（我认为iOS比安卓好）

如果是故意为之，按翻译应用的体验功能来看，苹果有点夹带私货的意思，因为其翻译结果与真实的正确结果背道而驰。希望苹果可以尽快更正为正确翻译答案。

不过苹果iOS 14内置翻译不是第一家有私心的翻译软件，在2018年，IT之家曾报道，在谷歌翻译中文网站上，输入“安卓手机非常卡顿”、“安卓手机很卡顿”“谷歌机非常卡顿”时，谷歌翻译成英文会显示“Android Phone is very fast”“Google machine is very fast”等等。随后，谷歌翻译对此进行了翻译更正。

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关键词：iOS 14翻译苹果

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