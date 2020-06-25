苹果 iOS 14 将支持应用内精确定位

IT之家 6 月 25 日消息 在 WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果正式发布了 iOS 14 系统，并已经推送了 iOS 14 Beta 预览版。有IT之家网友尝鲜 iOS 14 后发现，苹果在App设置选项中新增了 “精确位置”的开关。

从网友晒出的图片来看，新增的“精确位置”将允许 App 使用用户具体的位置信息，关闭时 App 则仅能确定用户大致的方位。苹果希望借此强化对用户个人隐私信息的保护。