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苹果 iOS/iPadOS 14“新面孔”：新 Game Center 来了！

2020/6/25 6:48:57来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 25 日消息 据 Macrumors 报道，Game Center 是一项用于跟踪游戏进度并提供多人游戏的功能，该功能于 2010 年被添加到 iOS 4 中，但苹果在 2016 年发布的 iOS 10 中取消了 Game Center App。不过 Game Center 在iOS 14中重新“走到台前”，同时也获得了全新的界面设计等内容

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用户可以通过 Apple Arcade中的游戏界面及 “设置”中的 “游戏中心”查看自己的游戏成就，排行榜和 Game Center 配置文件

IT之家了解到，新 Game Center 拥有可用于当前游戏的游玩程度排行榜、每日，每周和每月竞赛的排行榜以及朋友的游戏进度等功能。苹果还将在Apple Arcade中加入 Game Center，让用户了解某款游戏在其朋友中的受欢迎程度。

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苹果公司也鼓励开发人员设置排行榜，增加成就并为其应用加入到 Game Center 挑战功能。

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Apple Arcade‌也获得了功能更新：例如，用户可以直接在游戏中获得的成就列表、更方便查找新内容、了解即将推出的新游戏以及可以从上一存档点继续游戏的功能。

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关键词：Game CenteriOS 14

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