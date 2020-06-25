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苹果 WWDC 2020：全新 ARKit 4 发布，充分利用 iPad Pro 激光雷达，还有许多新功能

2020/6/25 10:14:30来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6月25日消息 苹果 WWDC20 于 6 月 23 日以主题演讲的形式拉开帷幕。目前，苹果已带来了全新的 ARKit 4、Core ML 的新工具、PencilKit 以及 Swift Package Manager。

IT之家了解到，苹果向开发者表示，ARKit 4 引入了全新的功能，可使 App 中的增强现实体验更加逼真。目前，开发者可以使用 Depth API 来访问 iPad Pro 上 LiDAR 扫描仪收集的更精确的距离信息，并配合位置锚定将增强现实体验放置到真实环境的具体定点。

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此外，Core ML 中的新工具支持基于云的安全模型部署和模型加密；Create ML 提供了新的模板和训练功能。Mac 支持更新的模型转换器和加速训练支持，可帮助开发者更轻松地使用第三方训练库。

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开发者功能

  • ARKit 4 使用新的 Depth API 推出了用于获取真实世界信息的新方式。Depth API 与 iPad Pro 中的激光雷达传感器协作，可为现场建筑、设计、景观以及制造等全新类型的 app 提供支持。

  • 借助 Core ML 中针对模型部署与加密的附加工具，Create ML 中新的模板和培训功能，以及更多针对视觉和自然语言的 API，机器学习开发变得更简单、更广泛。

  • PencilKit 现支持涂文字，可用于轻松创建含有供用户使用 Apple Pencil 写入信息的文本输入字段的 app。开发者还可使用 PencilKit 访问笔画数据，与此同时无缝处理 Apple Pencil 输入和系统触控手势。

  • Swift Package Manager 新增了对用于轻松共享 Asset Catalog 套件和本地化的资源支持。有了适用于 Numerics、ArgumentParser 和 System 的新开源软件包，Swift 成为更多应用场景中的出色语言。

  • TestFlight 现支持最多 100 名团队成员快速分发程序。

  • AirPods Motion API 让开发者可以实时访问运动数据。

  • 开发者可让用户将现有的第三方 app 账户升级为 “通过 Apple 登录”账户。

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关键词：苹果WWDC 20WWDC 2020

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