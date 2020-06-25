苹果 WWDC 2020：全新 ARKit 4 发布，充分利用 iPad Pro 激光雷达，还有许多新功能

IT之家6月25日消息 苹果 WWDC20 于 6 月 23 日以主题演讲的形式拉开帷幕。目前，苹果已带来了全新的 ARKit 4、Core ML 的新工具、PencilKit 以及 Swift Package Manager。

IT之家了解到，苹果向开发者表示，ARKit 4 引入了全新的功能，可使 App 中的增强现实体验更加逼真。目前，开发者可以使用 Depth API 来访问 iPad Pro 上 LiDAR 扫描仪收集的更精确的距离信息，并配合位置锚定将增强现实体验放置到真实环境的具体定点。

此外，Core ML 中的新工具支持基于云的安全模型部署和模型加密；Create ML 提供了新的模板和训练功能。Mac 支持更新的模型转换器和加速训练支持，可帮助开发者更轻松地使用第三方训练库。

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