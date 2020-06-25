苹果 WWDC 2020：全新 ARKit 4 发布，充分利用 iPad Pro 激光雷达，还有许多新功能

IT之家6月25日消息 苹果 WWDC20 于 6 月 23 日以主题演讲的形式拉开帷幕。目前，苹果已带来了全新的 ARKit 4、Core ML 的新工具、PencilKit 以及 Swift Package Manager。
IT之家了解到，苹果向开发者表示，ARKit 4 引入了全新的功能，可使 App 中的增强现实体验更加逼真。目前，开发者可以使用 Depth API 来访问 iPad Pro 上 LiDAR 扫描仪收集的更精确的距离信息，并配合位置锚定将增强现实体验放置到真实环境的具体定点。
此外，Core ML 中的新工具支持基于云的安全模型部署和模型加密；Create ML 提供了新的模板和训练功能。Mac 支持更新的模型转换器和加速训练支持，可帮助开发者更轻松地使用第三方训练库。
开发者功能
ARKit 4 使用新的 Depth API 推出了用于获取真实世界信息的新方式。Depth API 与 iPad Pro 中的激光雷达传感器协作，可为现场建筑、设计、景观以及制造等全新类型的 app 提供支持。
借助 Core ML 中针对模型部署与加密的附加工具，Create ML 中新的模板和培训功能，以及更多针对视觉和自然语言的 API，机器学习开发变得更简单、更广泛。
PencilKit 现支持涂文字，可用于轻松创建含有供用户使用 Apple Pencil 写入信息的文本输入字段的 app。开发者还可使用 PencilKit 访问笔画数据，与此同时无缝处理 Apple Pencil 输入和系统触控手势。
Swift Package Manager 新增了对用于轻松共享 Asset Catalog 套件和本地化的资源支持。有了适用于 Numerics、ArgumentParser 和 System 的新开源软件包，Swift 成为更多应用场景中的出色语言。
TestFlight 现支持最多 100 名团队成员快速分发程序。
AirPods Motion API 让开发者可以实时访问运动数据。
开发者可让用户将现有的第三方 app 账户升级为 “通过 Apple 登录”账户。