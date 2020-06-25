谷歌与多国出版商达成协议：同意为新闻付费

北京时间 6 月 25 日消息，据国外媒体报道，谷歌今日宣布，将向澳大利亚、巴西和德国一些媒体集团的高质量内容支付费用，并预计将与其他更多媒体集团达成类似交易。

多年来，世界各地的新闻出版商一直要求谷歌为索引其新闻而付费。其中，欧洲媒体的呼声最高，而谷歌则一直抵制付费。

今日，谷歌负责新闻的副总裁布拉德 · 本德尔（Brad Bender）在一篇博文中称：“今天，我们宣布了一项许可计划，为出版商的高质量内容而支付费用，从而为今年晚些时候推出的新闻服务铺平道路。”

本德尔还称：“我们将从全球多个国家的出版商开始，将来还会与更多的出版商达成类似的协议。”

据悉，谷歌今年晚些时候推出的新闻产品将出现在谷歌新闻（Google News ）和探索（Discover）频道上。本德尔还透露，对于合作出版商网站上的付费文章，谷歌将为用户免费提供。

谷歌表示，将获得其付费的首批出版商包括德国的《明镜周刊》（Der Spiegel）、《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）、《时代周报》（Die Zeit）和《莱茵邮报》（Rheinische Post），澳大利亚的《施瓦茨传媒》（Schwartz Media）、《对话》（The Conversation）和《至日传媒》（Solstice Media，以及巴西的《Diario Associados》和《A Gazeta》。

今年 4 月，法国竞争主管部门曾要求谷歌向使用其内容的法国出版商支付费用，而澳大利亚也表示，将迫使谷歌和 Facebook 与当地媒体集团分享广告收入。

多年来，包括新闻机构在内的出版商一直与谷歌新闻和 Facebook 等内容聚合器存在分歧，因为这些内容帮助谷歌和 Facebook 吸引了用户眼球，但出版商却得不到补偿。

但今年 2 月曾有报道称，谷歌正与出版商谈判，准备为其内容支付许可费，然后将这些内容整合到一款付费新闻产品中。