Win 10 又双叒叕出幺蛾子：不过这次遭殃的是 Gmail

IT之家 6 月 26 日消息 据 Windowslatest 报道，微软 Windows 10 内置有自家的 Mail 客户端，可管理 Outlook，Yahoo 和 Gmail 等电子邮件帐户。但有用户报告称该应用程序的最新更新给用户带来了一些麻烦。

IT之家了解到，在 Microsoft 的 Answers 论坛和 Google 论坛中，许多用户都报告了 Win 10 内置 Mail 客户端出现的问题。有分析称这是由 Windows 10 版本 2004 或 5 月 28 日发布的 Mail 应用程序的最新更新引起的。

尽管 Microsoft 尚未确认报告，但许多用户表示内置的 Mail 客户端中对 Gmail 的集成垂涎问题。例如邮件应用会在未经许可的情况下删除用户发送的电子邮件或将其移动到垃圾邮件文件夹，用户还有可能无法访问 Gmail 界面。

有用户推测这些电子邮件并未被永久删除，可以在垃圾邮件或 Gmail 中的其他的文件夹中找到已发送的电子邮件。

同时也有一些用户确认Windows 10 的邮件应用程序无法下载 Gmail 电子邮件中的附件。

Win 10 邮件应用中 Gmail 的集成问题似乎很普遍，Microsoft 尚未确认报告。目前用户可以使用网页端 Gmail 或在 Gmail 帐户中自定义垃圾邮件过滤器设置。