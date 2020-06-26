微软悄然取消 Windows Update 手动推迟功能更新选项

IT之家 6 月 26 日消息 据 ZDnet 报道，微软目前正在从 Win 10 商业用户的 PC 中删除 Windows Update 手动推迟 Win 10 功能更新的功能。据微软方面透露，此举是为了 “减少混乱”。

微软方面表示：“去年，我们将 Windows 10 的更新安装策略更改为仅针对运行即将发布功能更新版本的设备，不过这也让许多设备每年仅更新一次。为了使所有设备都能充分利用此策略并防止出现混乱，我们从 Windows 10 版本 2004 开始从 Windows Update 设置 “高级选项”页面中删除了推迟更新选项 ”

在 2020/2004 年 5 月更新发布之前，Windows 10 专业版、教育版或企业版用户可以使用 Windows Update 设置 “高级选项”页面手动将更新推迟 365 天。

微软一直在根据 “用户反馈”不断调整 Windows 10 更新的方式，比如每年提供两次 Windows 10 功能更新。而商业用户有权将这些更新最多推迟 365 天，除非他们的设备正在运行即将终止支持的 Windows 10 功能更新。

IT之家了解到，许多企业和教育用户只关心秋季发布的 Windows 10 功能更新，因为他们获得了 30 个月的支持（而春季功能更新只有 18 个月的支持）。因此，其中一些用户仅使用秋季更新且每隔一年更新一次 Windows 10 设备。