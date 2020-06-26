SpaceX 第五艘星际飞船原型已上发射台，下周开始测试

图 1：在测试开始不到 8 个月后，SpaceX 刚刚将其第五个全尺寸星际飞船原型运往发射台

6 月 26 日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 日前将其第五艘全尺寸星际飞船原型（SN5）运送到附近的发射台上，开始为下周的测试做准备。

在其前身（SN4）从工厂前往 SpaceX 位于德克萨斯州博卡奇卡的发射设施几乎整整两个月后，SN5 如今被安装到全新的发射架上。造成长达一个月的延误的原因相当简单，当 SN4 在 5 月 29 日测试时发生爆炸后，损坏了现有的发射架和额外的地面支持设备 (GSE)，迫使 SpaceX 报废了被摧毁的发射架，并从头开始建造全新设施。

图 2：技术人员将 SN5 安装在全新发射架上

仅仅两周后，SpaceX 就完成了所有的结构工作，将其安装在发射安装台上，安装圆锥形框架以便能够进行液压闸板测试，以模拟猛禽发动机的推力，并为支架配备了各种复杂的管道、布线和固定装置。目前的设计尽可能简单，但相对来说仍然相当复杂，各种各样的系统必须在同样的温度和其他压力条件下完美地协同工作

现在，SpaceX 将面临不同的挑战，既要确保新发射架的安全，又要确保 SN5 按计划进行测试。该公司似乎也趁着更换发射架的机会进行了许多微小的设计更改，所有这些都需要测试和验证。

测试延迟的可能性很大，但 SN5 目前计划最早在 6 月 29 日启动首次测试活动。SpaceX 可能会首先进行环境压力测试以检查是否泄漏，然后进行液氮耐低温测试以确认 SN5 在承受其液体甲烷和氧气推进剂保持超低温温度的同时，表现出预期的性能。然后，SN5 将进入湿衣彩排 (WDR)，使用实况推进剂，并使用单个猛禽发动机进行一次或几次静态点火测试。

最后，如果这一系列复杂的测试比 SN4 表现都好，SN5 将成为第一个尝试进行控制飞行的全尺寸原型，至少会升空 150 米。