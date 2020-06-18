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马斯克遇上“钉子户”，小镇居民：他毁了我们的家园

2020/6/18 15:34:49来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

6月18日消息，据外媒报道，美国科技大亨埃隆·马斯克（Elon Musk）始终梦想着在火星上建立人类家园，为此他在不断扩大SpaceX帝国。然而，位于德克萨斯州博卡奇卡的居民却成了其火星梦想的受害者。他们怨怒马斯克，称其正在毁掉他们的地球家园

图：美国太空探索技术公司SpaceX创始人兼首席执行官埃隆·马斯克

自2015年以来，马斯克始终在博卡奇卡地区购买房屋和土地，以扩大SpaceX规模，并为其星际飞船计划建造试验场。SpaceX现在拥有该村的大部分土地，但剩下的12名居民却不愿意背井离乡，并谴责马斯克及SpaceX试图通过威胁和咄咄逼人的策略将他们赶走。

记录显示，博卡奇卡大多数房产市值在4万至6万美元之间，但居民们表示，SpaceX给出的报价要低得多，几乎将他们的房产当成废弃建筑处理。与此同时，这些居民还多次受到威胁和恐吓，这给许多家庭带来巨大压力，最终只能被迫卖房离开。

在2015年之前，博卡奇卡还是个安静的小村庄，只有35栋房屋和1座小教堂，分布在土道两侧。这个村庄位于博卡奇卡州立公园内，那里有许多蓝莺和郊狼等野生动物。

然而现在，SpaceX在这里建立了发射场，其中包括火箭生产设施，距离居民住宅仅数米之遥。SpaceX的保安驾驶黑色特斯拉汽车在街道上巡逻，星际飞船测试爆炸甚至震碎了民宅的窗户，有人耳朵几乎被震聋。

所有居民都表示，他们对该地区野生动物的未来感到担忧，并称SpaceX的到来导致曾经大量繁衍的鸟类和郊狼消失。当地海龟慈善机构称，他们已经与SpaceX达成协议，将海龟巢穴搬离博卡奇卡海滩和附近的发射场。

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关键词：SpaceX马斯克

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