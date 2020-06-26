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58 同城 2020 年第一季度营收 25.603 亿元，同比下降 15 %

2020/6/26 18:59:31来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间 6 月 26 日晚间消息，国内生活服务平台 58 同城（NYSE：WUBA）公布了截至 2020 年 3 月 31 日第一季度未经审计的财务报告。财报显示，58 同城第一季度实现营收 25.603 亿人民币（3.614 亿美元）；毛利率为 87.9%。相比 2019 年同期的总营收为 30.283 亿元人民币（4.497 亿美元）下降 15%。

财报显示，58 同城 2020 年第一季度运营亏损为 0.558 亿人民币（0.079 亿美元），非美国会计准则的运营利润为 1.440 亿人民币（0.203 亿美元）。归属于普通股股东净利润为 16.386 亿人民币（2.313 亿美元），非美国会计准则归属于普通股股东净利润为 22.436 亿人民币（3.167 亿美元）。相比 2019 年同期的归属普通股股东的非美国通用会计准则净利润为 4.359 亿元人民币（6470 万美元），增长 414.7%。

财报显示，如果扣除由 58 到家下属家政业务融资给 58 同城带来的 26.832 亿人民币的一次性非现金收益的影响，归属于普通股股东净亏损为 10.445 亿人民币（1.474 亿美元），而非美国会计准则归属于普通股股东净亏损是 4.396 亿人民币（0.62 亿美元）。

财报显示，2020 年第一季度，58 同城平均付费商户数约 270 万。会员服务贡献 8.156 亿人民币（1.151 亿美元）的营收。在线推广服务本季度实现营收 15.954 亿人民币（2.252 亿美元）。

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关键词：58同城

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