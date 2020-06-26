穆迪维持软银 Ba3“垃圾”评级，前景展望下调至 “负面”

北京时间 6 月 26 日晚间消息，据国外媒体报道，国际评级机构穆迪（Moody's Investors Service）今日将软银集团的前景展望从 “观望”下至 “负面”。

▲日本软银集团公司首席执行官孙正义（Masayoshi Son）出席了于2018年11月5日在日本东京举行的新闻发布会。路透社/金庆勋

三个月前，穆迪曾将软银的评级下调两个档次，从 Ba1 下调至 Ba3（垃圾级），前景展望调至 “负面观望”。穆迪当时称，软银宣布的大规模股票回购计划凸显了其激进的财务政策。

软银 3 月 23 日曾宣布，将在未来四个季度出售至多价值 4.5 万亿日元（约合 410 亿美元）的资产，以资助一项 2 万亿日元的股票回购计划，并偿还债务和回购债券。而穆迪当时认为，在当前金融市场下行阶段，出售资产将有难度。

而软银当时回应称，穆迪下调其评级没有考虑该公司提高信用可靠度的行动，如出售资产和削减债务的计划，而且可能引发投资者误解。软银还称，无需穆迪再对其进行评级。

但今日，穆迪继续维持对软银的 Ba3 评级，又将软银的前景展望从 “观望”下至 “负面”。对此，软银在一份声明中称：“我们没有向穆迪提供任何信息，目前不清楚穆迪的意图是什么，也不清楚他们使用了那些信息进行的评估。”

软银昨日曾表示，已经通过出售资产（包括其在阿里巴巴的部分股份）筹集了 350 亿美元，为股票回购和偿还债务提供资金，这一数字占其计划总额的 80%。

而穆迪则表示：“重大资产出售已经宣布，但考虑到交易的结构性，现金收益可能尚未全部收到，或尚未用于削减债务。”穆迪还称，软银偏爱复杂的金融交易，如担保保证金贷款，这意味着对风险和金融复杂性的容忍度在提高。

本月早些时候，标准普尔评级曾表示，软银 2.5 万亿日元（约合 240 亿美元）的股票回购计划引发了人们对其 “财务稳健和信誉”的怀疑。