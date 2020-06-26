瑞幸咖啡撤回听证会请求，6 月 29 日停牌并退市

北京时间 6 月 26 日晚间消息，瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）今日宣布，该公司已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于 2020 年 6 月 29 日开盘时停牌。

今年 5 月 19 日，瑞幸咖啡宣布，该公司已收到纳斯达克证券市场上市资格工作人员（Listing Qualifications Staff of The Nasdaq Stock Market）发出的书面通知，称工作人员已决定将瑞幸咖啡股票从纳斯达克市场摘牌。

5 月 22 日，瑞幸咖啡根据《市场规则 4820》（Market Place Rule 4820）规定，要求在纳斯达克听证会小组（Nasdaq Hearings Panel）举行口头听证会。5 月 23 日，纳斯达克通知瑞幸咖啡，预定的听证会日期为 2020 年 6 月 25 日。

6 月 24 日，瑞幸咖啡通知上市资格工作人员，该公司决定撤回前述听证请求，不再寻求撤销或搁置上市资格工作人员将其股票从纳斯达克全球精选市场退市的决定。

为此，纳斯达克总法律顾问办公室已通知瑞幸咖啡，公司股票将于 2020 年 6 月 29 日开盘时停牌，纳斯达克将在所有上诉期限到期后提交 Form 25 退市通知。

今年 4 月 2 日，瑞幸咖啡宣布成立一个特别委员会，以对公司 COO 刘剑和其他几名员工捏造交易行为展开内部调查。

瑞幸咖啡称，在审计公司截至 2019 年 12 月 31 日的财政年度综合财务报表期间，一些问题引发了董事会的关注，而该特别委员会将对这些问题的内部调查进行监督。

瑞幸咖啡当时还称，有信息显示，自 2019 年第二季度开始，COO 刘剑以及向他汇报的几名员工从事了某些不当行为，包括捏造某些交易。