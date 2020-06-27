微软 Surface Duo 将配备新的多任务功能

IT之家 6 月 27 日消息 据 Windowslatest 报道，与诺基亚 X 系列相比，微软并未对 Surface Duo 的 Android 体验进行太多更改，但微软的确正在进行一些有用的调整，以使 Surface Duo 与传统智能手机区分开。

Microsoft Launcher 将是 Surface Duo 的灵魂，该公司最近在 Microsoft Launcher 中实现了新的横向模式，这可以带来更好的平板电脑体验，并使 Surface Duo 可将其双屏优势得到进一步发挥。

IT之家了解到，微软正在开发另一个名为 “应用程序组”的新功能，该功能与 Galaxy 和 Note 系列上的三星应用程序对非常相似。

Surface Duo 的应用程序组功能将允许用户创建相应的组，这也让用户可以直接在双屏中启动两个应用程序。换句话说，此功能使用户可以轻松地预选和配对两个应用程序以让这些应用可以在多窗口视图中快速启动。

使用应用程序组时，设备将创建一个快捷方式并将其固定在主屏幕上从而让用户可以更快地访问常用应用程序。例如，用户可以创建一个由 OneNote 和 Microsoft Edge 构成的应用组，然后单击快捷方式图标以在左侧屏幕上启动 OneNote，在右侧屏幕上启动 Edge。

在本周早些时候微软发布了 Microsoft Launcher 6，其加入了一些改进和新功能，包括用文件夹组织应用程序抽屉等功能。此外微软还在为双屏 Surface Duo 开发 "窥视" 功能和手写笔集成，Surface Duo 预计将于 2020 年 8 月推出。