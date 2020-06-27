春节后单日客流新高！端午节全国铁路发送旅客 753 万人次

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IT之家6月27日消息 中国铁路数据显示，6月25日，端午小长假首日，全国铁路发送旅客753万人次，创春节后单日旅客发送量新高。6月26日，全国铁路预计发送旅客522万人次，加开旅客列车262列。
IT之家了解到，铁路部门表示，乘客旅途中应做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，出京旅客需配合做好核酸检测证明查验。
此外，文化和旅游部数据中心统计显示，端午假期前两日，全国累计接待国内游客3707.7万人次，累计实现国内旅游总收入96.6亿元。
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