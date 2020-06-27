不像“廉价版”，一加 Nord 新机有望前置挖孔双摄

几年前，一加创始人刘作虎曾宣布，一加只做真旗舰，而近年来一加确实只专注于一加的数字系列以及其升级版的 T 系列。不过前不久刘作虎表示，一加产品线即将迎来 “新成员”，未来将丰富智能产品类别和多个价位段间的产品，随后一款名为一加 Nord 的机型满满进入大众的视野，并陆续迎来各方面的曝光。现在有最新消息，近日有外媒带来了关于该机的更多细节。

此前有消息称，全新的一加 Nord 将采用时下流行的开孔全面屏设计，而据外媒 Androidcentral 最新发布的消息显示，该机不仅将采用开孔全面屏，更将有望采用双前置摄像头的设计，一个像素为 3200 万，另一个则为 800 万像素，位置则位于屏幕左上角，与时下大多数产品的布局一致，不过作为此前传闻中的廉价版机型来说，配置可谓比较高调了。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 Nord 将采用一块 6.55 英寸 Super AMOLED 屏幕，采用开孔全面屏设计，支持 90Hz 刷新率。将搭载高通骁龙 765G 移动平台，支持 SA、NSA 双模 5G。辅以 6GB+128G 内存组合。后置 6400 万 + 1600 万 + 200 万像素三摄组合，内置 4300mAh 电池，支持 30W 充电功率。

据悉，全新的一加 Nord 将在 7 月份与大家见面，起步价约 400 英镑（约合人民币 3545 元），国内售价可能更低，可能在 2500 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。