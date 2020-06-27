成立十一周年，B 站变了吗？陈睿首谈「变与不变」

IT之家6月27日消息 哔哩哔哩（简称B站）6月26日晚间举办了十一年周年活动。B站董事长兼CEO陈睿做出演讲。在演讲中，陈睿就“B站变了吗”的问题发表了看法。

陈睿表示，过去一年里，越来越多的人开始喜欢B站。但与此同时，也有一些用户产生担心，随着越来越多的人进入B站，他们担心B站变了。“他们担心B站的内容变了，他们担心B站的氛围变了，他们担心B站变的没有内味了。”

陈睿表示，今年是他参与B站的第十年，也是全面管理B站的第七年。在他的回忆里，从2012年开始，每年都会有一部分用户说“B站是不是变了”。

陈睿指出，这个“变”需要看怎么理解。11年过去了，曾经的第一批用户20岁开始用B站，那么现在就已经超过30岁了，没有一点变化是不可能的。

陈睿提到，变是一种主观的感受。但以数据为例，B站的用户确实变多了；UP主的数量也变多了，影响力也越变越大。

此外，B站的内容品类变多了。在过去的11年中，B站的内容品类一直是越变越多，从早期地聚焦在动画漫画相关的品类，到后面的游戏、音乐、舞蹈、科技，及至之后的生活类内容，品类不断地增多。且在过去一年，与科技、知识、财经、职场相关的很多新内容在B站逐步兴起。

陈睿表示，B站还有一些点始终没有变化。B站用户的属性在过去几年几乎没有变化，过去三年B站新增用户的平均年龄均为21岁，并没有变得低龄化或者高龄化。尽管UP主变多了，但创作的品质没有变。

IT之家了解到，陈睿还提出了B站未来的三个使命：“首先，构建一个属于用户，让用户感受美好的社区。其次，为创作者搭建一个舞台。第三个使命则是让中国原创的动画和游戏受到全世界的欢迎。”