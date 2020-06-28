特斯拉做工问题太多，但为何不影响大卖

据国外媒体报道，特斯拉用 Model S 和 Model X 占领了豪华电动车市场，Model 3 在中型车市场也形成了有力竞争，Model Y 或许成为公司迄今为止销量最大的车型。但特斯拉仍有一个弱点：汽车的生产质量存在问题。

日前，特斯拉在最有影响力的 J.D. Power 新车质量调查中排名最低，每 100 辆车出现 250 个问题，但由于不符合调查标准，该品牌没有得到正式排名。人们曾寄希望 Model Y 已经克服早期车型存在的一系列问题，但仍有严重质量问题。

但这似乎并没有阻止人们对特斯拉的喜爱。甚至很多遇到问题的车主仍说自己不后悔选择特斯拉。

优质的客户服务以及标志性的外观设计都不是特斯拉能赢得众多粉丝的原因。特斯拉有时被称为汽车行业的苹果 iPhone。事实是，特斯拉完全改变了现代交通工具的样子。传统的燃油车出厂后基本保持不变。有些人会更换车轮，可能会添加车身套件，甚至调整一下引擎。但大多数人不会。

特斯拉则不同。例如，当该公司推出 250 千瓦的 V3 增压机时，唯一能够充分利用这一优势的车型是 Model 3。Model S 的功率仍被限制在 150 千瓦。然后软件更新将其升级到 200 千瓦，最近又升级到 225 千瓦。去年年底，特斯拉发布了一款名为 Acceleration Boost 的软件更新，该软件将长程版 Model 3 零到百公里的加速时间从 4.4 秒缩短至 3.9 秒。除此之外，特斯拉还通过更新增加了电动车的续航里程。

对于特斯拉车主来说，他们现在买的车几个月后可能会变得更好。竞争对手已经开始意识到这一点。梅赛德斯 - 奔驰最近宣布与英伟达合作，生产 “软件定义汽车”。但特斯拉汽车制造已经是以软件为中心，一台中央计算机控制着一切。正如奥迪前研发主管彼得 · 默滕斯 (Peter Mertens)抱怨的那样，德国制造商仍习惯使用不同芯片控制不同系统。

特斯拉确实存在质量问题，目前正阻止它在行业中取得巨大成功。但影响不大。当用户买一辆特斯拉时，购买的是升级路线，而不是现有的设计，这种感觉很难抗拒。这就意味着很多人愿意忍受外观或质保范围内的瑕疵，以换取对未来的驾驭。