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Windows 10 版本 2004 新 Bug：重复报告安全警报

2020/6/28 9:54:47来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 28 日消息 据 Windowslatest 报道，5 月 27 日发布的 Windows 10 版本 2004 除了加入一些新功能外，官方还为其加入了可阻止潜在有害程序（也称为 PUP 和 PUA）的能力。这让用户可以跟踪潜在的有害程序并防止其在 Windows 10 系统上下载或安装。

不过在应用 2020 年 5 月更新后，有用户报告 Windows 安全应用程序会错误地触发安全威胁警报，即使 PUA 文件消失了也是如此。一位用户表示自己在进行常规扫描时，发现这些威胁被显示为低级，而 Defender 无法删除它们，导致这些威胁被一直显示。自己用 Malwarebytes 进行扫描却并没有显示出来。

在 Windows 10 版本 2004 中，Windows Defender 似乎默认已将 PUP 识别为威胁。删除 PUP 后，Windows Defender 一次又一次将同一文件标识为威胁并对以后的历史记录进行扫描。

IT之家了解到，要在 Windows 安全应用程序中修复 PUP 和 PUA 警告，用户可按照以下步骤删除 PUP 历史记录信息：

· 打开文件资源管理器。

· 导航到 C：\ Program Data \ Microsoft \ Windows Defender \ Scans \ History \ Service

· 在 “服务”文件夹中，删除与 PUP 相关的文件。

· 重新启动 Windows，然后在 Windows 安全应用程序中进行快速扫描。

· 在系统上加载另一个 PUP 文件之前，不会再次显示 PUP 的通知。

尚不清楚微软是否将修复这些 Bug。

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关键词：微软Windows 10

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