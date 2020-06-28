Win10 Intel DCH 显卡驱动程序 v27.20.100.8336 发布

IT之家6月28日消息 英特尔DCH显卡驱动程序版本27.20.100.8336现在可用于Windows 10版本1709及更高版本。新图形驱动程序的唯一主要变化是改进了对某些游戏的支持和错误修复。

IT之家获悉，在发行说明中，英特尔确认DCH版本v27.20.100.8336已解决游戏中的崩溃或性能问题，例如《无限法则》和《古墓丽影》。

已修复另一个错误Bug，当你按下Windows 10的Alt + Tab快捷键时，可以看到图形异常。该更新还包括对带有第10代Intel CPU和UHD显卡的某些配置的内部嵌入式面板的错误修复。

英特尔当前了解此版本中的以下已知问题：

在Adobe After Effects中预览合成时的绿色伪像。

Sony 4K影像制作套件可能会崩溃。

小的图形异常，包括《彩虹六号：围攻》（Vulkan），《战地V》（DX12），《狂怒2》（Vulkan），《星球大战前线2》（DX12）和《古墓丽影：崛起》（DX12）。

英特尔DCH驱动程序的前一个更新于5月的最后一周发布，增加了对《Minecraft Dungeons》和其他游戏的官方支持。英特尔最近修复了一个错误，当你在Microsoft Edge中调整Netflix视频播放的大小时，该错误导致屏幕闪烁1到3秒。

最新的驱动程序更新与从第六代处理器到新的第十代大多数硬件兼容。英特尔还支持奔腾、赛扬和至强处理器。

与往常一样，你可以使用“英特尔驱动程序和支持助手”工具下载英特尔驱动程序更新。英特尔网站上还提供.zip和.exe格式。