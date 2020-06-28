外媒：特斯拉柏林超级工厂建筑结构即将开始建设

据国外媒体报道，随着柱子和横梁通过火车运抵现场，特斯拉柏林超级工厂的建筑结构将很快开始建设。

▲ 特斯拉

去年 11 月 12 日，特斯拉 CEO 马斯克在德国柏林举行的颁奖典礼上宣布，该公司的欧洲超级工厂将建在德国柏林。

该工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

自今年 1 月份以来，特斯拉一直在大力推进该项目。该公司从 2 月份开始砍伐森林，3 月份获得土地平整和挖掘许可，5 月底的时候获得德国国家环境局（State Environmental Agency）的初步建设许可，开始建造地基。

今年 6 月 22 日，社交媒体上出现了有关该工厂建设进展的图片。图片显示，现场有多台挖机、推土机在进行施工，也有多辆渣土车在运输砂石和土方。

此外，工地上的塔吊也有增多，其中有 3 台塔吊已经组装完成，另有 1 台正在组装中。

最近，该工厂的建设基础和准备工作已开始初具规模。本周五，Tobias Lindh 公布的照片显示，货运火车将一系列柱子和横梁运送到了柏林超级工厂。

柱子和横梁的出现，以及施工人员此前完成的基础工作，表明该工厂的建设即将开始。

此前，马斯克曾在推特上透露，该工厂将用于生产电池、动力系统和整车（从生产 Model Y 开始）。

该工厂将在 2021 年投产，第一阶段的重点是生产 Model Y，目标是每周生产 10000 辆。一旦投入运营，该工厂预计将创造约 1.2 万个工作岗位。