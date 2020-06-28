特斯拉电动卡车 Semi 再度现身，已参与运输 Model 3

6 月 28 日消息，据国外媒体报道，特斯拉在 2017 年 11 月份推出了电动卡车 Semi，入门版售价 15 万美元，已获得了来自沃尔玛、快递公司 DHL、啤酒生产商百威英博、百事可乐等多家公司的订单。

特斯拉电动卡车 Semi

虽然还未量产并交付，但特斯拉电动卡车 Semi 的原型车，已多次出现在大众的视野中，2019 年的 9 月份，电动卡车 Semi 的原型车就曾现身皮克斯总部，当时还有多辆特斯拉电动汽车跟随。

而从外媒的报道来看，时隔 9 个多月之后，特斯拉的电动卡车 Semi 是再度现身，并且已在进行相关的运输，在为特斯拉运送 Model 3。

外媒报道中披露的图片显示，此次现身的 Semi 外观是红色，同去年 9 月份现身皮克斯总部的那一辆颜色是相同的，但目前还不清楚是否为同一辆。

电动卡车 Semi 此次现身的地点，是特斯拉弗里蒙特工厂外的特斯拉南部物流园，这一物流园区停放有众多等待交付的 Model 3，电动卡车 Semi 上已装载有 4 辆准备交付的 Model 3，两辆为黑色，另有 1 辆白色 1 辆红色。

外媒在报道中表示，特斯拉电动卡车 Semi 此次现身物流园区、参与运输 Model 3，是为了缩短 Model 3 的交付时间，提高二季度 Model 3 的交付量。这一工厂在二季度初期曾暂停生产一段时间，电动汽车的生产和交付都受到了影响。

电动卡车 Semi 是特斯拉在 2017 年 11 月 16 日的发布会上推出的，入门版的续航里程为 300 英里（约 482 公里），售价 15 万美元，高配版一次充满电后的续航里程则为 500 英里（约 804 公里），售价 18 万美元。同特斯拉此前推出的多款电动汽车一样，电动卡车 Semi 也有 1000 辆的创始人系列，售价 20 万美元，预订时全额付款。

虽然电动卡车 Semi 已推出多年，但目前仍未顺利量产，量产时间也多次被推迟。在 2017 年的发布会上，马斯克曾表示电动卡车 Semi 将在 2019 年开始生产。去年 6 月份的股东大会上，马斯克是公开表示，电动卡车 Semi 将在今年年底开始生产。

在去年三季度和四季度的财报中，特斯拉是披露电动卡车 Semi 计划在今年限量生产。今年一季度的财报中，特斯拉披露已将首批电动卡车的交付时间推到了明年。