微软中国回应关闭实体直营店：中国市场不受影响

近日，微软宣布将永久关闭实体直营店，未来专注于其在线商店。微软中国就此事对新浪数码做出回应称，中国市场的线下微软授权专卖店和 3C 电器零售商门店并不受本次新闻公布影响，保持正常营运。

微软中国回应关闭实体直营店

美国时间星期五，微软突然宣布关闭所有实体直营店，包括美国（含波多黎各）及其海外市场（据了解，海外市场包含澳大利亚、加拿大和英国）。未来只留下纽约、伦敦、悉尼以及总部雷蒙德（Redmond）的四家店作为体验中心，但不再对外出售产品。微软将因此计入 4.5 亿美元和关店相关的资产冲销费用。

Microsoft Store 团队将专注于其在线商店 Microsoft.com，用户可以在那里获得支持、销售和培训等。

微软表示，其 Microsoft Store 零售团队成员将在网站上继续为用户提供帮助。微软美国发言人还向媒体透露，所有直营店店员工都将有机会继续留在微软。

中国市场的零售店如何处置一直备受用户关注。微软中国对新浪数码表示，中国市场的微软线下零售店均为授权店及 3C 电器零售商门店，中国市场的微软授权专卖店和 3C 电器零售商并不受本次新闻公布影响，保持正常营运。

据悉，目前微软在中国市场的线下门店皆为授权店或 3C 电器零售商门店，而非官方直营店，官方直营仅通过线上的微软官方商城及其于天猫的微软中国官方旗舰店销售。