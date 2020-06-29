消息称三星将今年智能手机的生产目标降至 2.4 亿部

IT之家 6 月 29 日消息 据韩媒 thelec 报道，三星电子今年的智能手机产量或达到 2.4 亿部，相比去年的 2.9 亿台少了 17%。整体移动产品的出货目标以及手机和平板电脑也已降低。

据消息人士透露，三星电子今年的移动产品的生产目标 3.3 亿台被降低到了 2.8 亿台。移动产品是指手机和平板电脑，例如智能手机和功能手机等。对于在移动产品中占有 85% 份额的智能手机部分，其出货目标已从 2.8 亿台降低至 2.4 亿台。

IT之家了解到，今年上半年三星移动产品产量达 1 亿台。第一季度为 6000 万，第二季度为 4000 万。相比去年上半年售出的 1.71 亿移动产品，这一比例为 58%。去年第一季度和第二季度的销量分别为 8300 万和 8200 万。

目前，三星电子继续派工程师到海外，包括越南，以恢复智能手机的生产。预计三星电子将通过提高其在龟尾，越南和印度的工厂的利用率来实现其生产目标。

去年，三星电子售出了 3.21 亿部手机，其中包括智能手机和功能手机。其中，智能手机为 2.9 亿部，平板电脑售出 2200 万台。去年，移动产品以及手机和平板电脑的总销量为 3.4 亿部。