小米电视大师系列官宣：首款超高端新品 7 月 2 日发布，OLED + 120Hz

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IT之家6月29日消息 小米电视官方微博宣布，小米电视大师系列超高端新品 7月2日下午 2 点，直播品鉴会见。
小米电视称，从首款「感动人心」的智能电视，到热销「中国第一」 小米电视的追求和思考，从未止步。这一次，不惜成本对标国际高端品牌，使音画体验全面突破。以「大师」之名，为最挑剔的眼睛和耳朵而来。
IT之家发现，海报中还隐藏了四大特性彩蛋。这款小米电视大师系列新品支持OLED，120Hz，Gaming，杜比全景声等。
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