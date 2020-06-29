IBM 起诉阻止前高管在微软工作

根据 6 月 15 日在美国怀特普莱恩斯美国地方法院提起的诉讼，这家 Armonk 公司指控 Rodrigo Kede Lima 违反了不竞争协议并滥用了商业秘密，并要求归还近 130 万美元的股票期权。

投诉指出：“Lima 在 Microsoft 的最高层谋求立即雇用，违反了他的非竞争协议，在这种情况下，他无法避免利用他的 IBM 客户关系并利用他对 IBM 机密商业计划的了解来对抗 IBM。”

利马在一份法院声明中回应说，IBM 没有任何合法利益阻止他接受拉丁美洲公司副总裁的职位。

他说：“我在微软的工作不会使 IBM 处于任何竞争劣势，但是如果不允许工作一年，他将遭受 “巨大的过度困难”。

利马于 5 月 18 日辞职，并计划于 5 月 20 日开始新工作。在 IBM 反对之后，开始日期推迟到 6 月 19 日。现在，他必须等到至少 7 月中旬，此前联邦法官 Philip M. Halperin 于 7 月 14 日安排了法庭听证会，他暂时禁止利马在微软工作。

利马（Lima）是巴西人，住在康涅狄格州里弗赛德（Riverside），在 IBM 工作了 25 年。到 2012 年，他担任拉丁美洲总经理。2017 年，他被提升为全球技术服务经理。1 月，他被任命为综合客户总经理，负责监督 77 位最有价值的客户。

投诉指出：“ Lima 是 IBM 最高级别高管人员中排名前 1%的公司之一，与董事长和首席执行官一道坐席。”

IBM 声称 Lima 拥有公司机密和战略的秘密，包括有关主要客户的机密信息。该公司将云计算作为与微软竞争最激烈的领域之一，据称利马在该领域对开发中的 IBM 产品有深入的了解。

投诉指出，利马构成了竞争威胁，“不仅是因为他了解公司的商业秘密，还因为他已经与重要的 IBM 客户和潜在客户建立了联系。”

投诉称，“在利马的客户关系特别牢固的地区，拉丁美洲的竞争尤其激烈。”

在过去的五年中，利马获得了超过 400 万美元的薪酬和股权。

他同意在离开公司后的 12 个月内不接受竞争对手的职位或招募 IBM 客户。

利马认为 IBM 正在夸大他对产品和策略的了解。

例如，他可以访问的财务信息与当前季度报告期无关。他不知道未来 12 个月的全球业务和投资计划。自 2018 年 7 月以来，他在拉丁美洲没有与 IBM 合作的业务。

他说，他对云计算的了解很少，IBM 声称它是微软在云计算领域的重要竞争对手，这是 “值得怀疑的”，而拉丁美洲仅占 IBM 全球技术市场的 5%。

他声称他已经退回了所有 IBM 文档，从他的个人设备中删除了电子邮件和文件，并且没有向公司以外的任何人透露任何机密信息。

他在谈到不竞争协议时说：“我没有违反也不会违反该协议。”

他离开 IBM 的决定并不是出于经济动机。实际上，他宣布，他没收了到 2022 年将归属的 850 万美元的股票期权。

他说，他的动力来自 “为公司工作的深深不满”。

他解释说，IBM 是高度集中的，即使他是高级管理人员，未经公司批准，他也无权做出基本的管理决策。

“我试图改变 IBM 高度集中的企业文化，但是经过几年的尝试，我意识到在目前的领导下我的努力是徒劳的。”

他说，如果被禁止在这个快速发展的行业中为 Microsoft 或任何技术公司工作，他的技能将被淘汰，他的管理能力将下降，并且他可能无法在一年内找到可比的职位。