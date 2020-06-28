全新微软体验中心和 Microsoft Store 零售店有何不同：能看能摸，不能买

IT之家 6 月 28 日消息 微软近期宣布，将永久关闭其 Microsoft Store 实体零售店。将来，微软将专注于其在线商店 Microsoft.com，用户可以在那里获得支持、销售和培训等。

作为该公告的一部分，微软表示：“公司还将重新构想为所有客户提供服务的空间，包括在伦敦、纽约、悉尼和雷德蒙德园区所在地运营的微软体验中心。”

那么微软体验中心和 Microsoft Store 有何不同呢？

首先，新的微软体验中心将为消费者、小型企业、教育和企业客户提供服务，重点是体验微软产品。客户将能够体验产品，观看演示，浏览设备以及了解微软技术。体验中心还将为小型企业和教育客户提供咨询，并举办培训。

微软体验中心还将为所有客户提供预约访问以获取支持，并提供咨询台服务。这些中心还将继续提供社区活动和研讨会。

IT之家获悉，所有产品购买都将通过微软的各种数字商店来完成，因此你将无法从旗舰店中购买并带走新产品，但是，你仍然可以在体验中心中使用新设备和尝鲜体验，观看演示，获得帮助和支持以及查看社区活动、研讨会和培训课程等。

本质上，这些旗舰店体验中心将提供他们现在所做的一切，但是不会再提供可购买的实物库存。