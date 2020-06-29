可拆卸！微软全新双屏折叠 Surface 专利曝光：间隙更小，更美观

IT之家6月29日消息 去年，微软发布了两款Surface双屏折叠新品，分别是Surface Neo和Surface Duo，一款Windows 10X设备，一款是安卓设备。现在一项专利表明，微软正计划通过其改进的磁性铰链系统推进未来的双屏硬件发展。

美国专利商标局USPTO于2020年5月14日发布了一种“铰接设备”新专利。

微软在文件中揭示，它如何使用细长磁性铰链组件将两个显示屏放在双屏硬件上，从而实现同步、可旋转和模块化。

微软指出，获得专利的设备包括两个部分，这些部分可以通过磁性铰链组件可旋转地固定。铰链组件包括两个带有磁体的部分，微软表示将使用铁磁性材料（例如铁）吸引到组件的磁体上。

IT之家获悉，有趣的是，微软补充说，用户可以将第一部分和第二部分分开以单独使用，这是Surface Book系列目前提供的一项功能。

“此外，用户可以分离设备部分并单独使用它们。因此，从一个角度来看，当前的磁性铰链组件实施方式可以看作是虚拟铰链。”

微软认为，这种配置还可以防止损坏磁性铰链子组件。例如，两个部分之间的间隙减小以及周围环境的材料将防止灰尘和沙粒等进入第一和第二部分，它们可能会干扰铰链并损坏设备。

根据该专利，磁性铰链子组件还将提供美观的外观设计。另外，磁性铰链组件仍将允许铰链端部彼此相对旋转，以允许向上旋转180度。