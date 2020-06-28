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微软与日立宣布建立合作伙伴关系，以改变制造业和物流业

2020/6/28 21:12:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月28日消息 微软和日立公司宣布建立一项多年的合作伙伴关系，以改变东南亚、北美和日本的制造业和物流业。作为该合作伙伴关系的一部分，日立将把其 Lumada 等解决方案以及物联网工业控制器 HX 系列与 Azure、Dynamics 365 和微软 365 进行整合。日立和微软还在努力将 Lumada 和 Azure 整合到一个行业数据平台中。

Microsoft Azure IoT

日立制作所副总裁兼执行董事、工业与流通事业部首席执行官阿部淳表示：“我们很高兴扩大与微软的合作关系，并将我们在 OT、IT和产品方面的优势结合起来，为制造和物流企业提供数字化解决方案。我们利用 Lumada 提供整体无缝解决方案，通过连接网络空间和物理空间来解决挑战。通过与微软的合作，我们将能够加速客户的数字化转型，并继续提供社会、环境和经济价值。”

作为此次合作的一部分，日立将利用微软 Azure 服务提供以下解决方案。

  • 提高制造业生产力。利用日立数字供应链以及 Azure 物联网对从制造现场收集到的 4M 数据进行分析，对生产流程进行可视化分析，优化工厂运营，提高生产效率。

  • 通过数据分析，优化物流。通过 Azure 地图和日立物流 / 配送优化服务数字解决方案等先进的数字技术，分析交通拥堵、存储位置和配送位置，提高物流效率，降低运营成本，并实现智能导航，以节省里程加快配送速度。

  • 预测性维护和远程协助。利用 HoloLens 2 和 Dynamics 365 远程协助以及其他智能设备，为一线工人实现预测性维护、实时远程协助和远程培训场景。

IT之家了解到，上述解决方案将于 2020 年 7 月在泰国推出，稍后还将登陆北美和日本。

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关键词：微软日立

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