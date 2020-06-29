深陷会计丑闻，“欧洲支付宝”Wirecard 引发多重问题

北京时间 6 月 29 日晚间消息，据国外媒体报道，德国支付巨头 Wirecard 戏剧性的失宠，让德国的企业治理和行业监管成为了人们关注的焦点。

由于账上 19 亿欧元（21 亿美元）现金不翼而飞，Wirecard 上周四已申请破产，欠下债权人 35 亿欧元（约合 39 亿美元）。

这起巨额会计丑闻不仅让 Wirecard 股价缩水 98%，包括 CEO 和 COO 在内的公司高管离职，还引发了一系列更广泛的问题，一些专家甚至将这起丑闻称之为 “德国的安然”（2001 年发生在美国安然公司破产案）。

企业治理

根据德国公司法，公司必须同时有监事会和管理委员会，监事会负责监督管理。

早在 4 月份，对冲基金 TCI 负责人克里斯 · 霍恩（Chris Hohn）曾呼吁 Wirecard 监事会解雇 CEO 马库斯 · 布劳恩（Markus Braun）。

但布劳恩最终顶住了压力，直至 Wirecard 东窗事发才决定离职。这不仅引发了人们的质疑：Wirecard 监事会为何没有提前采取行动。

监管者

这起丑闻还让人们再次关注，德国监管机构究竟是如何处理针对 Wirecard 的指控。许多对冲基金批评德国金融监管机构 “德国联邦金融监管局”（BaFin）暂时禁止卖空 Wirecard 股票，并对两名记者提起刑事诉讼，这两名记者报道了举报人对该公司的指控。

BaFin 总裁费利克斯 · 胡菲尔德（Felix Hufeld）已承认，这是一起丑闻，一场彻头彻尾的灾难。上周二，BaFin 对 Wirecard 提起了最新的诉讼，称 “涉嫌市场操纵”。

对此，伦敦米拉波特证券（Mirabaud Securities）分析师尼尔 · 坎普林（Neil Campling）称：“BaFin 本应进行监管，但他们所做的只是屈从于 Wirecard 的任何要求。”

上周五，欧盟委员会已采取行动，要求 “欧洲证券和市场管理局”（ESMA）对 BaFin 的行为展开调查。

审计方

分析人士称，需要经得起审查的不仅仅是 BaFin。还有一个问题是，为什么 Wirecard 的长期审计机构安永（EY）没有注意到多年前的会计违规行为。

米拉波特证券分析师坎普林称：“审计方也必须承担一定的责任。审计方的职责是支持账目和文件的可信度。”

如今，安永因审计 Wirecard 账目而面临越来越大的法律压力。德国股东协会 SDK 已对 Wirecard 的审计师提起刑事诉讼。起诉书针对的是安永的两名现任员工和一名前员工。