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验证失败，曝苹果 iPhone 12 5G 首批不含京东方 OLED 版

2020/6/30 7:25:34来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月30日消息 外媒Macrumors报道，此前消息称，苹果计划在2020年推出的某些iPhone 12型号中使用京东方OLED面板，但由于制造问题，京东方（BOE）不会成为新iPhone首批面板的供应商。

根据台媒DigiTimes的说法，京东方未能确保苹果对OLED屏幕的验证。

IT之家此前报道，苹果计划在今年发布四款OLED iPhone 12，尺寸分别为5.4英寸，6.1英寸（两款）和6.7英寸。5.4英寸‌和6.1英寸的iPhone 12机型将作为iPhone 11的更实惠后续产品，而其他6.1英寸‌和6.7英寸的机型将是紧随iPhone 11 Pro的“Pro”设备。

Samsung Display(三星显示)将成为所有iPhone 12系列的主要OLED面板供应商，而京东方和LG Display则正在为入门级6.1英寸‌iPhone 12型号开发OLED屏幕。京东方正在研究影响其制造的质量问题，并希望在2020年Q4开始向苹果发货OLED面板。

LG Display将采取行动，计划增加6.1英寸型号屏幕的出货量，将出货量从最初计划的1800万到2300万部增加到2300万到2500万部。三星显示预计将为5.4英寸‌iPhone 12出货1800万至2000万部，为高端6.1英寸‌iPhone 12出货1600万至1800万部，为6.7英寸‌iPhone 12出货2200万至2400万部。

京东方的失败不会对苹果2020年iPhone 12的发布日期产生重大影响，因为苹果可以依靠三星显示和LG显示。其他因素可能会在某种程度上推迟今年的“iPhone 12”阵容，并且有传言暗示部分或全部iPhone 12型号可能会在9月份发布，然后在10月份上市。

京东方于2019年开始批量生产柔性OLED面板，但目前其生产收益率仅达到20％左右，而苹果无法与之合作。

消息人士指出，京东方现在正试图通过结合其B7晶圆厂的前端工艺和B11生产线的后端工艺来提高生产率，并指出同样位于四川的B7晶圆厂于2017年开始量产。从那以后，它的生产率提高到了大约70-80％。

如果京东方提高生产率的努力取得成功，到2020年它将向苹果交付约200万块OLED面板，但这是最好的情况。

DigiTimes报告证实了6月初的传言，即京东方因无法通过OLED质量控制测试而未能为苹果iPhone 12交付第一批OLED面板。

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关键词：iPhone 12苹果京东方

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