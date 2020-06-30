回报可达 1580 亿英镑！沃达丰呼吁英国政府优先部署 5G 以推动经济复苏

沃达丰英国公司呼吁政府优先部署 5G，作为新冠肺炎疫情复苏计划的一部分。该公司发布的一份新报告预测，5G 技术将在未来十年为经济带来 1580 亿英镑的增长。

该运营商与咨询公司 WPI Economics 联合发布的这份报告显示，5G 技术可以通过改变公众获取重要服务的方式来推动经济增长。

沃达丰利用这份报告来纪念其在英国推出 5G 网络一周年，并表示，对 5G 的投资可以创造新的就业机会和商业机会，以及改善公共服务的提供。

据其计算，到 2025 年的五年里，英国 5G 累计经济效益将超过 380 亿英镑，到 2030 年将超过 1200 亿欧元。

然而，为了确保 5G 发挥最大的经济影响，该运营商呼吁政府通过制定政策、采购项目和创建投资环境来支持更快地推出该技术，使数字服务成为该国经济复苏计划的核心。

沃达丰英国公司首席执行官尼克 · 杰弗瑞（Nick Jeffery）表示，在经济从疫情中复苏的过程中，5G 将发挥 “重要作用”。

“至关重要的是，要认识到快速可靠的连接将在释放存在于英国每个郡和区的数字潜力中发挥的作用。”他说。

沃达丰的 5G 服务目前已在英国 44 个地方开通。