广和通发布全新 5G 模组：搭载中国 “芯”，四季度将量产

IT之家 6 月 29 日消息 据广和通官方微信公众号消息，今日广和通携手紫光展锐，发布了搭载紫光展锐春藤 V510 中国 “芯”5G 模组 - FG650。

据了解，广和通 FG650 是一款高性能、高性价比的 5G 模组，搭载紫光展锐春藤 V510 国产芯片，支持 SA 和 NSA 双模组网，支持 5G Sub 6 和全球主流频段。向下兼容 4G/3G，pin 脚设计与主流 5G 模块兼容，LGA 封装。支持 VoLTE、Audio、eSIM 等多种功能，提供 USB/UART/SPI/I2C/SDIO 等通用接口满足 IoT 行业的各种应用诉求。广和通 FG650 可广泛地应用于：电力行业网关、电力差动保护设备、电力通讯终端、高清网络摄像头、5G CPE、OTT BOX、VR/AR、工业网关、5G 直播视讯终端、AGV、无人机等多种物联网终端形态，以满足智能电网、安防监控、车联网、工业 4.0、高清视频传输、智慧医疗、智慧教育、智慧城市等物联网领域。

广和通 FG650 具有高集成、高性能、低功耗等技术优势，可自动适配 NSA 和 SA 双模组网，可支持 TDD 和 FDD 两种模式，以及中国四大运营商的全部 5G 频段和全球主流频段，充分满足全球市场对 5G 高、中、低频段的不同需求。

FG650 5G 模组计划将在 7 月启动工程送样，将于 2020 年四季度规模量产。

春藤 V510 是紫光展锐首颗基于马卡鲁技术平台的 5G 基带芯片，采用台积电 12nm 制程工艺，可实现 2G/3G/4G/5G 多种通讯模式，符合最新的 3GPP R15 标准规范，支持 Sub-6GHz 频段及 100MHz 带宽，可同时支持 SA（独立组网）和 NSA（非独立组网）组网方式。

公开信息显示，广和通是中国首家 A 股上市的物联网无线模组企业。致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信解决方案普及至每一个物联网应用场景，丰富智慧生活。广和通提供创新的 5G/4G/LTE Cat 1/3G/2G/NB-IoT/LTE CatM / 智能 / 车规级无线通信模组及物联网应用一站式无线解决方案。广和通拥有全球 1000 多名员工，产品及服务遍及 100 多个国家。

IT之家了解到，3 月 20 日工信部发布了《推动工业互联网加快发展的通知》，将 “加快新型基础设施建设”作为工业互联网发展的首条任务。在 5G 应用方面，工信部发言人强调了 “二八定律”，即 20% 用于传统的消费互联网，80% 用于物联网，特别是工业互联网。