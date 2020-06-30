马斯克鼓励特斯拉员工努力工作，实现二季度收支平衡

6 月 30 日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)通过内部电子邮件中呼吁员工努力工作，帮助其在第二季度新冠疫情期间实现收支平衡。与此同时，分析师预计特斯拉第二季度新车交付量在 9 万到 10 万辆之间。

马斯克在发给全体员工的电子邮件中写道：“实现收支平衡看起来非常紧张。对你制造和交付的每一辆车都有很大的影响。因此请全力以赴，确保胜利！”

图：电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克

特斯拉股价周一飙升 5.17%，收报于每股 1009.35 美元，重回 1000 美元之上。今年迄今为止，该股已飙升了 141%。

特斯拉预计将在 7 月 4 日周末之前，公布其第二季度汽车产量和交付数据。在今年第一季度财报中，特斯拉收回了之前的预测，称其 “装机容量”将帮助其在 2020 年实现交付 50 万辆汽车的目标。不过，现在无法确定在疫情限制措施实施后，其美国汽车厂和供应商能以多快的速度提高产量。

特斯拉还表示，其近期利润预期 “被搁置”，这削弱了该公司可能实现首个全年盈利的希望。该公司正在努力纳入标准普尔 500 指数 (S&P 500)，该指数要求至少连续四个季度实现盈利。特斯拉最近三个季度都实现了盈利。

第二季度早些时候，特斯拉在加州弗里蒙特的主要制造工厂被关闭了一个多月，原因是当地官员下令关闭非必要业务，以减缓新冠病毒传播。特斯拉和马斯克就这些限制措施与官员发生了冲突，并在 5 月的第二周恢复了汽车生产轮班。几天后，当地政府批准了该公司的 “具体地点计划”，允许员工重返工作岗位。

现在，特斯拉正在一个巨大的帐篷里生产最新款的 Model Y 跨界 SUV，此前该公司也曾在这个帐篷里生产部分 Model 3。在这个被称为 GA4 的帐篷里，工人们生产汽车需要更多的手工流程，更少依赖复杂的机器人技术和自动化操作。

特斯拉表示，今年第一季度共交付了约 8.84 万辆汽车，其中包括 7.62 万辆 Model 3 轿车和 Model Y 跨界 SUV，以及 1.22 万辆车型更老、更昂贵的 Model S 和 Model X。特斯拉第一季度汽车产量比交付多出约 1.4 万辆，总产量为 102672 辆。

瑞士信贷分析师丹 · 利维 (Dan Levy)对特斯拉 2020 年第二季度的新车交付量做出预测，他认为交付新车在 9 万至 10 万辆之间。利维在给投资者的报告中写道 :“最近有报道称，特斯拉 6 月份的销量非常强劲，第二季度的交付量可能在 9 万到 10 万辆之间，我们认为这将对该公司股票极为有利。”

利维还预测，特斯拉弗里蒙特工厂将交付近 3.5 万辆汽车，上海工厂将交付 3.1 万辆，全球库存将交付 2.5 万辆。这位分析师认为，特斯拉本季度的产量在 7.6 万辆至 8.8 万辆之间，他认为盈利前景 “不像几周前那么激进”。利维对特斯拉股票的评级为 “持有”，目标股价为 700 美元。