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大量新设备进入特斯拉上海工厂：Model Y 或年内生产

2020/6/29 15:40:45来源：新浪科技作者：月恒责编：懒猫评论：

北京时间 6 月 29 日下午消息，据外媒报道，随着特斯拉上海工厂 2 期项目的建设进入后期阶段，这栋即将在未来生产 Model Y 车型的厂房也迎来了一些重要的内部升级。报道称，前往特斯拉上海工厂的货运卡车数量大幅增加，而且更重要的是这些货车都装载了新设备。

一个名为杰森 · 杨（Jason Yang）的无人机操作员录下了最新的视频，并通过 YouTube 展示了特斯拉上海工厂 2 期的最新进度。这位特斯拉粉丝所拍摄的视频显示，当前厂房的房顶正在做防水，还需要大约一个月左右的时间，厂房的外墙就可以完全封闭。

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有意思的是，一位特斯拉上海工厂的员工称，最近进出工厂的卡车数量多了很多，而且这些卡车都装载着车辆生产设备。特斯拉公司官方并未透露货运卡车增多的原因，但是这极有可能是因为厂房的建设即将进入尾声，未来这座厂房将负责生产 Model Y 电动 SUV。去年在建设 Model 3 厂房的时候，特斯拉也是在这个阶段在 1 期区域中安装的生产设备。

可能用不了多久，特斯拉上海工厂 2 期区域中就将出现用于车辆制造的机器人和其他设备。而且如果速度够快的话，特斯拉甚至有可能在今年年内开始试产 Model Y 这款纯电动 SUV。此前的疫情对特斯拉新厂房的建设造成了一些影响。

如果特斯拉可以在今年开始生产 Model Y，那么此举将明显加快该公司在中国市场的扩张步伐。毕竟，中国不仅是全球最大的汽车消费市场，而且也是全球最大的电动汽车消费市场。在中国市场上，特斯拉面临着越来越大的竞争压力，除了传统车企纷纷开始推出电动汽车之外，本土还出现了许多造车新势力企业。由于 Model Y 是一辆更受中国消费者青睐的跨界车型，而且与竞争对手相比，特斯拉的技术更有优势，因此这款车型在中国很有可能获得成功。

特斯拉预计将从明年开始在中国交付 Model Y 车型，如果特斯拉能够在未来几个月完成 Model Y 工厂的建设工作，他们很有可能在 2021 年初就开始交付新车，与 Model 3 在中国的发展轨迹相似，今年 1 月份特斯拉开始向中国消费者交付 Model 3。

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关键词：特斯拉

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