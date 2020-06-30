瑞信预计特斯拉 Q2 交付量超预期 有望再度实现季度盈利

据国外媒体报道，瑞士信贷（简称 “瑞信”）预计，电动汽车制造商特斯拉 2020 年第二季度的交付量超预期，有望再度实现季度盈利。

瑞信分析师丹 · 利维（Dan Levy）在一份给投资者的报告中表示：“最近的报告显示，特斯拉 6 月份的销量非常强劲，该公司第二季度的交付量可能在 9 万至 10 万辆之间，而卖方的普遍预期是 7 万辆，买方的普遍预期可能是 8 万辆。在此期间，市场的预期明显上升。我们认为，这将对该公司的股价产生积极影响。”

利维预计，在特斯拉第二季度的交付量中，约有 3.1 万辆来自该公司的上海工厂，不到 3.5 万辆来自其弗里蒙特工厂，约有 2.5 万辆来自全球库存。

除了预测交付量外，利维还对特斯拉第二季度的生产数据进行了预测。他预计，特斯拉第二季度的产量约为 7.6 万至 8.8 万辆。

在盈利方面，他表示，与几周前相比，该公司实现季度盈利并不是一个激进的想法。

此前，由于受疫情影响，特斯拉的弗里蒙特工厂从 3 月 24 日开始临时停产。在关闭了一个多月后，该工厂于 5 月 18 日重新开业。自从该工厂恢复正常运营以来，特斯拉一直在努力在这个季度尽可能取得成功。

当地时间周一，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在一封内部电子邮件中呼吁员工努力工作，帮助其在第二季度新冠疫情期间实现收支平衡。

据外媒报道，利维给予特斯拉股票 “持有”评级，并将其目标价定为 700 美元。

截至当地时间周一美股收盘，特斯拉股价上涨 5.17%，报收于 1009.35 美元。如果按照收盘价计算，该公司的中市值为 1872.10 亿美元。