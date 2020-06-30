手机厂商围殴，TCL 整合电视和手机业务防守

6 月 29 日，TCL 电子以 15 亿元收购了 TCL 通讯 100% 股份。这一动作的目的很明确，那就是加快旗下电视与手机业务的融合，试图减缓手机厂商入局电视业务带来的冲击。

根据 TCL 电子公布的数据，其 2019 年全球品牌电视销量达 2064 万台，位居全球前三。但其智能手机业务就不那么争气，在国内几乎没有存在感。TCL 希望狙击手机厂商对其电视业务的蚕食，不会那么容易。

老牌电视厂商的担忧：手机厂商纷纷进军电视

就手机厂商而言，小米是其中入局电视业务较早的玩家。依靠高性价比和线上渠道，小米电视发展迅速。2019 年底，小米电视公布了 2019 年销量，提前完成了 2019 年中国市场 1000 万台的销售目标。

根据奥维云网全渠道数据监测显示，2019 年 1 月 - 11 月，小米电视累计销量中国第一，超越创维、海信、TCL、长虹、康佳等老牌电视厂商。虽然这些老牌电视厂商在海外市场也布局良多，仍旧在全球占据市场前列，但在中国市场的失守，不是一个好信号。

不只是小米，华为和荣耀也以智慧屏的概念切入大屏市场，随后，OPPO、一加、realme 等手机厂商纷纷跟进，电视行业越来越热闹。

与传统电视厂商的路线不同，手机厂商依靠在手机终端上的产品、技术、渠道等方面的经验，并将其复制在电视产品之上，带来不一样的使用体验。比如手机与电视的协同、家庭 IoT 产品的控制等等。

实际上，手机厂商的野心也不只是电视，而是整个智能家居市场。类似于此前从功能机向智能机的转变，传统家电未来也将向智能家电升级，传统家电企业如果不把握趋势进行改变，市场份额只能被手机厂商们一一蚕食。

由于华为、小米这类手机厂商本身就是面向全球市场，因此在其手机业务的基础上，同样可以把电视业务拓展至全球多个市场。比如小米就宣称已连续多个季度在印度成为智能电视第一品牌；一加、realme 也是首先在印度市场发布了其电视产品。

（图：TCL 电子 2019 年财务数据）

根据 TCL 电子 2019 年年报显示，其电视业务占总营收比重为 95%，电视业务收入中中国市场占比 44%，海外市场为 56%。在中国市场逐步失守之外，海外同样面临着威胁。

整合电视和手机业务：IoT 布局前路漫漫

让 TCL 电子纠结的不止是手机玩家入局电视，而是这些手机还会寻求 TCL 的工厂代工生产电视，这对于 TCL 电子无疑是两难。不接单，损失大量收入；接单，那就是帮助外敌与自己竞争。

此次，主营电视业务的 TCL 电视收购了 TCL 通讯 100% 的股份，并将其电视机代工业务剥离，以避免内部竞争。

TCL 电子执行董事、CEO 王成向媒体表示，此次收购之后，TCL 电子从家用、商用场景延伸到移动场景，将面向万亿级的市场。他还预计，今后 TCL 电子的电视与手机业务之间，会产生技术、采购、渠道、品牌等多方面的协同效应。两者的全球渠道、品牌营销资源也可共享。

但 TCL 的手机业务实在是竞争力有限。

根据公告披露的数据，2019 年 TCL 通讯移动终端销量为 2780 万台，其中海外市场销量 2588 万台，这意味着其中国市场移动终端销量不到 200 万台。

王成表示，TCL 手机目前主要聚焦海外运营商市场，中国市场的产品先评估，再选择合适的进入时机，方案还在制订中。

（图：TCL 通讯近三年财务数据）

此外，公告还披露了 TCL 通讯近几年的财务数据，其 2017 年、2018 年和 2019 年的营收分别为 171.68 亿元、148.35 亿元、122.16 亿元；税前净利分别为 - 22.54 亿元、-3.89 亿元、1.9 亿元。

TCL 通讯目前的优势在一些海外市场，同时经过调整优化，整体基本实现扭亏为盈，但收入也出现连续三年下滑；而 TCL 电子的长板在于电视显示技术、上下游产业链的完整布局、业务遍及全球市场。

但无论是电视还是手机业务，手机厂商们也在加速全球化拓展，同时也在通过投资、自研等方式涉足电视芯片等技术领域。手机厂商与传统电视厂商们之间的较量，会是一场持久的全面战争。