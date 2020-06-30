覆盖不足：韩国 5G 用户仅有 15% 时间可接入 5G 网络

据韩联社报道，来自行业跟踪公司 OpenSignal 的一份报告显示，韩国智能手机用户接入 5G 网络服务的频率远低于预期，5G 用户仅能在 15% 的时间内使用 5G 网络。

韩国于去年 4 月正式商用 5G 移动网络，目前该国以非独立（NSA）模式提供 5G 服务，这需要依赖于现有的 4G LTE 网络。目前，韩国的 5G 移动网络服务仅限于在首尔等主要城市提供。

根据 OpenSignal 的报告显示，韩国最大移动运营商 SK 电讯的用户仅有 15.4% 时间连接了 5G 网络，其次为排名第三的移动运营商 LG U+（15.1%），而韩国电信（12.5%）则排在最后。

该报告称，在剩下的时间里，5G 用户不得不依赖于 4G 网络，该报告从 2 月 1 日到 4 月 30 日追踪了韩国 218095 台设备。

报告称，当连接至 5G 网络时，LG U + 用户享有最快的下载速度——237.2Mbps，SK 电讯和韩国电信分别以 220.4Mbps 和 214.8Mbps 的下载速率排在其后。

韩国一直在积极推动扩大 5G 网络覆盖，今年上半年，韩国三大运营商计划投资总计 4 万亿韩元（33 亿美元）用于扩建新的 5G 基础设施。

尽管运营商们一直在加紧努力，但其 5G 网络覆盖范围仍然有限，尤其是在室内环境中，这导致了消费者的投诉。为了解决这些问题，韩国政府计划在今年部署大约 2000 个室内 5G 基站。

根据韩国 ICT 部的数据，截至今年 4 月，韩国共有 11.5 万个 5G 基站，远小于覆盖韩国全国范围的 87 万个 4G LTE 基站的数量。

韩国的目标是到 2022 年实现全国范围的 5G 覆盖。

韩国运营商今年已经在有限的条件下测试了 5G SA 服务，不过尚未正式投入商用。

根据韩国 ICT 部的数据，截至 5 月底，韩国 5G 用户数为 690 万，占据该国 6900 万移动用户的 10%。

分析师预计，随着三星 Galaxy Note 20 等更多 5G 手机的发布，韩国 5G 用户数到今年年底有望达到 1000 万。