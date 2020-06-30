诺基亚独家中标台湾大哥大 5G 合同，价值 4 亿欧元

IT之家6月30日消息 诺基亚近日宣布独家中标台湾大哥大 5G 网络合同，此为期三年的框架合约价值约 4 亿欧元，包括 5G 无线接入网络、5G 核心网与 5G IMS 等设备，初期采用 5G 非独立组网 (NSA)，并从本月开始部署，于三年内演进至 5G 独立组网 (SA)。

IT之家获悉，诺基亚将提供包括 AirScale 无线接入方案在内的 5G 无线产品，协助提供业界领先的超低时延、超大连接与高容量等 5G 体验。AirScale 无线接入方案是业界首创的商用端到端 5G 解决方案，能帮助运营商在 5G 发展初期创造商机。诺基亚也将提供 AriScale 微型远端射频单元解决方案，满足室内外的容量和覆盖需求。此外，诺基亚还将提供数字设计和协助部署，以加快上市时间，并提供优化和技术支持服务。

台湾大哥大将采用诺基亚软件事业部提供的多个解决方案，包括云端服务、通信安全及针对 5G 无线接入网络、5G 核心网、5G IMS 的网络优化和管理方案。网络功能及应用将架构于诺基亚 CloudBand 基础设施软件与应用管理器及 Network Director 云端统筹管理产品之上，并运用 EdenNet 自组织网络与诺基亚性能管理器实现无线网络优化。诺基亚 NetAct 网络管理系统将用于运行基础设施，Archive Cloud 云端备份管理系统则将用于满足业务持续性需求。

台湾大哥大选择的 5G 独立核心网络功能，包括：

统一数据管理与诺基亚云化分组核心网产品组合提供的网络功能，例如接入与移动管理功能、用户平面功能、会话管理功能、NF 存储功能、网络切片选择功能与政策控制功能。诺基亚还为 5G 核心网络提供 Traffica 分析解决方案，并通过网络开放功能支持未来的 5G 创新应用与商业模式。

作为台湾大哥大的长期合作伙伴，诺基亚已为其提供了 2G、3G 与 4G 移动网络设备，并在其 5G 发展过程中起到了关键作用，如在新北市新庄棒球场部署大规模 5G 实验网。台湾大哥大已于今年 1 月在中国台湾取得 3.5GHz 频段的 60MHz 频谱和 28GHz 频段的 200MHz 频谱。