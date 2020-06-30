马斯克：SpaceX 拟 9 月份举办星际飞船更新活动 介绍项目进展

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 的首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克（Elon Musk）暗示，他将在今年 9 月份举办每年一度的星际飞船（Starship）更新活动，届时可能会展示该公司过去 12 个月在德克萨斯州南部火箭工厂取得的进展。

SpaceX 是获得美国宇航局（NASA）总计 10 亿美元资助的三家公司之一，它将开发能够将货物和人类送往月球的登月系统。

据悉，该公司将用星际飞船作为着陆器，而这艘飞船将通过其 Super Heavy 运载火箭来发射。

该公司的星际飞船是人类历史上最大规模的载人飞船，可以乘坐一百人，它将是马斯克实现人类定居火星这一宏大目标的关键运输工具。与 “猎鹰 9 号”火箭一样，星际飞船未来也能够重复利用多次飞行。

最终，该公司希望用星际飞船来取代它的 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭，但目前星际飞船仍处于早期研发阶段，而 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭已经进行过多次飞行测试。

目前，SpaceX 的工程师们一直忙于设计新的引擎以及越来越复杂的星际飞船原型。上月底，该公司在对其星际飞船原型 SN4 的 Raptor 引擎进行静态点火测试时发生爆炸。

SpaceX 可能还需要数年时间才能实现常规的、完全可重复使用的星际飞船发射，但这并不意味着没有任何进展。

马斯克表示，它计划在今年 9 月份举行的星际飞船更新活动中，介绍该公司已经取得的实质性进展。