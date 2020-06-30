阿里巴巴：广西、云南的数字农业产地仓已全面运转

6 月 30 日下午消息，阿里巴巴宣布，位于广西、云南的数字农业集运加工中心（以下简称产地仓）已全面运转，今年之内还将在四川、陕西、山东建设三个产地仓，形成全国农产品五大集运枢纽，并在多个省会城市打造 20 余个销地仓。

阿里巴巴方面介绍，打造 “产地仓 + 销地仓”模式后，数字化农产品流通网络将初步成形，一年可支撑 100 万吨生鲜农产品送往全国餐桌。

公开数据显示，2019 年我国农产品总产量 19.80 亿吨，其中生鲜农产品产量超 11 亿吨。而对生鲜农产品而言，保鲜是一大难题，无法及时销售的生鲜农产品损失可达 20%-30%，而这一损失主要由农户承担。

阿里巴巴集团副总裁、阿里巴巴数字农业事业部总裁侯毅表示，通过数字农业、借由数字化，能够快速缩减供应链的链路，降低销售成本，提高零售效率，进而提升提高生鲜商品的品质。换句话说，农产品损耗问题也可以因此得到缓解。

据悉，数字化是广西、云南两个产地仓最大的特色。数字化中控室可同步了解两省农产品数据和入库情况；水果被送上分选设备后如同做 CT，光电分选机能够测出每一颗水果的酸甜度、果面光洁度，是否有霉斑、划痕等。而水果果径也可以精确到毫米，重量精确到 0.5 克。

从农产品转变成商品，涉及分选、品控、装箱、打单等诸多流程，在数字化和自动化的产地仓，完成这一系列流程只需两分钟。

阿里巴巴数字农业事业部成立于去年 10 月，彼时侯毅称，数字农业事业部是阿里经济体助农的组织升级，将进一步聚合阿里经济体 13 个业务生态的力量，专注于中国农业的基础设施建设。近日，农业农村部农村合作经济指导司与阿里巴巴集团达成战略合作，共同推进乡村治理、农民合作社和农业社会化服务组织的数字化。

身兼二职，侯毅在接受新浪科技采访时提到了数字农业与盒马等新零售业态的关系。在他看来，盒马对整个数字农业来说，是一个很好的提升品牌和品质的渠道，通过盒马可以感知到消费者的需求；盒马的客户群体也有助于农产品品牌的建立，他认为在不久的将来，数字农业会诞生一批农产品品牌，并在盒马销售；另外，盒马承担了为农产品背书的工作，如果出现销售不畅或季节变化带来积压，盒马有利于销售的快速进行。两者是上下游关系，但工作的侧重点和目标又截然不同。“对我来讲，阿里巴巴数字农业部总裁，我怀着农业的梦想，有盒马在，我底气更足一点，盒马不足以改变中国农业的现状，但是阿里巴巴数字农业能够改变。数字农业代表的产业互联网和盒马代表的消费互联网，这两个能够合为一体的话，未来的空间是巨大的。”侯毅补充。

侯毅表示，阿里巴巴对数字农业的定义是，全链路数字化以后，真正实现优质农产品卖出好价钱、让老百姓能吃到好东西。而围绕数字农业，阿里巴巴分为三个阶段推进：第一阶段，首先要实现农产品从产品到商品的过程，从商品到品牌的过程，就像产地仓，它不仅是一个商品的中转、包装中心，更重要的是实现对农产品消毒和保鲜，并进行分级别处理，此外还要建立物流体系，以及在此基础上的销售能力——由阿里巴巴整个体系承担，包括大润发、盒马、淘宝、天猫、考拉、支付宝、饿了么，阿里系线上所有渠道都会进入。第二阶段，实现农业的金融服务，匹配包括农业供应链金融，农业保险等服务。第三阶段，筹备农业种植过程数字化和科技化，目前在盒马村进行部分试点。

“我们站在互联网角度、站在数字经济角度来看，农业的整个生产链、供应链、销售端能不能发生一次大的重构。我认为，下一代电商不仅是消费互联网的电商，一定是产业互联网和消费互联网合在一起真正提升零售效率、提升农业效率，这样一种电商模式，才是中国未来零售业电商发展的未来趋势。”侯毅说道。