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"阿里 P9 员工骗炮 PUA" 事件反转：当事人内网发文澄清，造谣者已道歉

2020/6/30 17:11:34来源：新浪科技作者：雪梅责编：西瓜/实习评论：

6 月 30 日下午消息，近日阿里 P9 PUA 骗炮事件反转，蚂蚁金服内部人士向新浪科技透露，该事件证实为造谣，造谣者于近日被抓并道歉，承认事件是因口角恩怨打击报复编造，被造谣的当事人也在阿里内网发布了澄清。

今年 4 月，有消息称阿里蚂蚁金服 P9 员工 PUA 控制骗炮，爆料人发布 “蚂蚁金服 P9，花名尤达，骗炮全过程，随后会发微博，知乎，脉脉，望大家广而告之”的长文，长文中提到，蚂蚁金服 P9 员工尤达以阿里总监的身份，通过闲鱼约炮，并对对方进行精神打压和控制。

从今日曝光的造谣者道歉信来看，造谣者因很久以前的的一点口角私怨，出于打击报复的目的和侥幸心理，看到相关其他阿里桃色新闻热度很高，正好可以用来炒作，于是痛过脉脉网匿名等方式匿名发帖，对当事人进行诽谤侮辱攻击。

同时，被造谣当事人尤达也在阿里内网发布了 “面对谣言，我选择这样”的澄清。他表示，在派出所接受报案，抓到造谣者，并且进行了两次传唤审问之后，造谣的人对自己的造谣诽谤行为供认不讳，亲笔签字了道歉信。

此前，派出所也出具了相关行为满足诽谤刑事自诉案件的证明，证明中的终止调查不代表没事了，是案件的事实比较清楚了，不需要进一步调查了，调查阶段结束。

尤达表示，他本人保留进一步追究诽谤罪刑事法律责任的权力，同时也表示，事情到此为止，不过多占用大家的时间和公共资源。“希望每个人都能在这家公司认真生活，快乐工作。”

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关键词：阿里

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