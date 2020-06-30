《最后的生还者 2》发行商顽皮狗：暂时不会参与 PS5 游戏开发

IT之家 6 月 30 日消息 随着 PS5 上市时间的临近，很多游戏厂商都宣布正在或计划开发适配 PS5 的游戏大作，而有些厂商却是例外。游戏制作商顽皮狗在最近的一次访谈上表示，顽皮狗暂时不会参与 PS5 游戏开发。

据悉，顽皮狗副总裁 Neil Druckmann 在前任天堂北美 CEO 雷吉的播客上谈到了 PS5，他表示因为自己和团队需要在《最后的生还者 2》发售后休息一阵，所以不会立即参与 PS5 的游戏开发。但同时他认为，PS5 强大的性能可以有效的减少游戏加载时间，这将为开发者更好的去优化这一项的游戏体验。

Neil Druckmann 称，在游戏开发时，虽然顽皮狗已经在游戏的加载时间上努力去优化了，但有了 PS5 的强大性能，开发者则不用像过去那样想尽办法去 “隐藏”加载区域了。

同时他还表示，游戏开发商往往在每一代游戏主机末期倍感约束，因为受限于主机的内存、CPU 和硬盘速度等因素，开发商往往会尽力把主机性能榨干。而次世代的主机则会让开发商在这一方面感到轻松，就像是打破了限制。

IT之家了解到，《最后生还者：第二部》是由著名工作室顽皮狗第二团队秘密开发两年的作品《最后生还者》的正统续作，讲述了主角 Ellie（艾莉）前去寻找并且剿灭前作中的武装反抗组织火萤的故事。

Neil Druckmann 在博客中提到了一些玩家对新作的差评问题，他认为当制作某项大受欢迎的东西时，仇恨和刻薄是不可避免的。顽皮狗的下一步计划预计是在《最后的生还者 2》上实现某种线上游戏体验。