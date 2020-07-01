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华为 HMS 全球应用创新大赛正式开启：100 万美元奖金

2020/7/1 9:51:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月1日消息 6 月 30 日，华为 HMS 全球应用创新大赛正式启动，邀请全球开发者开发者集成 HMS Core，通过华为独特的 “芯 - 端 - 云”能力为用户提供创新应用体验。

IT之家了解到，华为为本次大赛特设 100 万美元创新激励奖金，激发全球应用开发者创新动力。优胜参赛者还有机会获得华为应用市场推广资源、华为云资源，以及优先参与华为开发者联盟各类活动等奖励。

HMS Core 面向开发者提供核心服务能力，比如机器学习、HiAI、AR 引擎等领先能力。截至目前，全球已有 140 多万开发者加入 HMS 生态，全球接入 HMS Core 的应用数量超过 6 万。全球已有 6.5 亿华为终端用户。

华为 HMS 全球应用创新大赛在中国、亚太、欧洲、拉美、中东非等五大赛区同步启动，设置报名与作品提交、预选赛、大众评审、分赛区决赛四个阶段，开发者需在 2020 年 8 月 30 日前完成应用的 HMS Core 开放能力集成并在大赛官网提交作品。各赛区评委团将围绕商业指数、用户体验、创新指数、社会价值 4 个维度进行评分，并结合大众评审结果，在各赛区分别评选出最佳应用奖、最佳游戏奖、最具社会价值奖、最佳人气奖及优胜奖等奖项。其中最具社会价值奖鼓励应用在医疗健康、教育科普、交通出行、经济发展、环境保护、公益援助、提升社会资源效率等领域创造积极的社会影响，推动行业进步，普惠数字生活，推动解决广泛性的社会问题。

开发者可登录大赛官网进行组队、报名，大赛报名截止日期为北京时间 2020 年 8 月 30 日。

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关键词：华为HMS

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