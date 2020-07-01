SK 电讯在 5G SA 核心网中测试英特尔芯片

据外媒报道，作为向 5G SA 核心网过渡的一部分，SK 电讯（SK Telecom）已经测试了第二代英特尔 Xeon Scalable 处理器和英特尔 Ethernet 800 系列网络适配器。英特尔技术将帮助 SK 电讯改善高优先级流量的延迟和抖动性能。

一位英特尔发言人表示：“英特尔与 SK 电讯之间的合作实际上是一个研发项目。但是，SK 电讯表示，他们计划在今年晚些时候或明年年初与三星一起推出（网络）。该项目的宣布也向更广泛的行业表明，5G SA 核心网已经准备就绪，可以在网络中进行部署，从而提供完整的 5G 端到端体验。”

英特尔数据平台事业部副总裁 Alex Quach 表示，全球大多数运营商仍在使用 4G 核心网。“不同的服务提供商部署其 5G 核心网的方式将有所不同。”Alex Quach 说。“每个服务提供商都有独特的情况。向新的 5G 核心网的过渡对每个运营商来说都是不同的。”

“我们为 SK 电讯做了这个研发项目，他们现在将开始与三星合作实施。”Alex Quach 谈到，在全球网络上，大多数 5G 服务都运行在与 4G 核心网连接的 5G NR 上。

当被问及 SK 电讯是否已经完成其 5G SA 核心网时，这家韩国运营商在给媒体的电子邮件回复中含糊不清。“为了在韩国推出商用 5G SA 服务，我们目前正在进行多种研发工作，包括同时在实验室和商用环境中进行测试。我们的最新成就包括在我们的多供应商商用 5G 网络中实现了全球首个 SA 5G 数据会话。”

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3 月底，SK 电讯表示，该运营商已经在韩国主要的商业区和人口密集地区打造了大约 70 个 5G 集群（5G Cluster）。与其他 5G 覆盖地区相比，5G 集群拥有更多的基站，从而为 AR 和 VR 等服务提供了最佳的 5G 环境。

众所周知，英特尔的专长在于芯片创新和硬件平台业务。但 Alex Quach 表示，英特尔与 SK 电讯的合作还包括英特尔协助开发的软件，从而对其硬件进行验证。“从工程的角度来看，我们拥有内部软件能力。”他说，“我们没有将软件产品化。但是我们会编写代码并为开源做出贡献，并且拥有运行这些核心网工作负载的软件，从而展示在英特尔平台上可能实现的一切。”

并且，英特尔会与诺基亚、爱立信和三星等主要供应商共享这些代码。

除了与 SK 电讯进行 5G 核心网合作外，英特尔也在与日本乐天移动（Rakuten Mobile）、澳洲电讯（Telstra）和英国电信（BT）在 5G 核心网升级上进行合作。