6 月 29 日，从中国裁判文书网显示，广东省深圳市南山区人民法院发布了一则民事裁定书，原告深圳市腾讯计算机系统有限公司起诉被告贵阳老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司，并向法院提出财产保全的申请，请求查封、冻结被告名下价值 1624.06 万元的财产。

目前，南山区人民法院同意了腾讯的申请。值得注意的是，裁判文书显示，腾讯起诉老干妈是因为服务合同纠纷。

对此，腾讯相关负责人向《证券日报》透露，老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同，长期拖欠未支付。

2019 年 3 月，腾讯与老干妈公司签订了一份《联合市场推广合作协议》，腾讯侧投放资源用于老干妈油辣椒系列推广，腾讯已依约履行相关义务、但老干妈未按照合同约定付款。腾讯多次催办仍分文未获，因此不得不依法进行起诉。目前案件在法院具体审理过程中。

有意思的是，老干妈对此一直未有回应，直到昨日晚间，老干妈公司发布声明称，老干妈从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就 “老干妈”品牌签订《联合市场推广合作协议》，且从未与腾讯公司进行过任何商业合作。并针对此事向公安机关报案。

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尽管老干妈方面否认与腾讯发生过商业合作，但据公开资料显示，老干妈与腾讯 “QQ 飞车”手游的确有过合作。除了 3 月份签订的《联合市场推广合作协议》外，4 月 26 日，在 QQ 飞车手游 S 联赛 2019 年春季赛的开幕现场，腾讯互动娱乐事业群 QQ 飞车手游运营总监赵斯鹏宣布，老干妈将成为 S 联赛的行业年度合作伙伴。

据悉，此次合作老干妈不仅赞助了 S 联赛，QQ 飞车游戏中还推出老干妈头像框和老干妈装饰套。以不打广告出名的国民品牌老干妈，在此次与腾讯的 “出圈”合作后，被外界看为是转变传统营销方式的重要一笔。

截止发稿前，腾讯方面就老干妈的声明并未作出回应。

这不是腾讯第一次发生合同纠纷类事件，也不是腾讯第一次因未按时收到合作费用而用一纸诉文将合作品牌上告法庭，在此类案件中，均以腾讯方胜诉而告终。

熊猫互娱两次拖欠腾讯合作费用

王思聪一手创办的上海熊猫互娱文化有限公司（以下简称 “熊猫互娱”）与腾讯有过两次合同纠纷。

第一次合同纠纷源于风行一时的游戏《穿越火线》。2017 年 1 月 1 日，腾讯与熊猫互娱签订《< 穿越火线 >2017 年赛事版权合作协议》，即腾讯授权在熊猫互娱上进行《穿越火线》赛事直播，熊猫互娱则需按协议支付腾讯 300 万元的授权费。

本是互相成就的一次合作，却因为熊猫互娱未能按时交付合作款项，腾讯将其告上法庭。此案在 2019 年 3 月作出判决，双方解除《> 穿越火线 > 2017 年赛事版权合作协议》，被告熊猫互娱十日内向原告腾讯支付授权费 300 万元及利息、违约金 60 万元。

除了与腾讯科技（深圳）有限公司发生过合同纠纷外，熊猫互娱同样与腾讯云计算（北京）有限责任公司（下面简称 “腾讯云”）发生过同样的合同纠纷事件，只是这一次的涉事金额高达 1.1 亿元。

此次合作同样是在 2017 年，腾讯云和熊猫互娱签订《腾讯云服务协议》，约定腾讯云向熊猫互娱提供腾讯云服务及售后支持。合同签订后，腾讯云依照合同提供服务，但熊猫互娱却一直拖延支付服务费。

在天眼查民事裁定书中显示，腾讯云与熊猫互娱多次通过电子邮件方式就拖欠服务费进行沟通和核对，最终确认熊猫互娱拖欠腾讯云服务费高达 1.1 亿元。此次合同纠纷案同样以腾讯胜诉告终，熊猫互娱被判与腾讯云之间签订的《腾讯云服务协议》即日起解除，同时法院判令熊猫互娱立即向腾讯云公司支付服务费和迟延履行金共计 1.64 亿元，判决时间为 2019 年 9 月 30 日，但熊猫互娱未能按时执行，法人代表龙飞亦因此被限制消费。

据悉，熊猫互娱正是熊猫直播的主体，王思聪通过其 100% 控制的珺娱（湖州）文化发展中心（简称 “珺娱文化”）间接持有熊猫互娱 40.07% 的股份。

2017 年与腾讯展开合作时的熊猫互娱风光无限，当时的熊猫直播月均用户活跃度达 8000 万，平台主播活跃度高达 15 万，一度跃身成为能与斗鱼和虎牙抗衡的国内第三大游戏直播平台。

如今的熊猫互娱，却因资金链断裂，宣布破产，并被法院列入失信被执行企业，而王思聪也因此在随后的一段时间里被限制消费。

值得注意的是，据相关律师称，破产后的熊猫互娱，即有限责任公司出现负债时，用公司的全部资产进行偿还，这是公司承担责任的最大限度。这也意味着王思聪不必对熊猫互娱的债务担责。

聚力文化旗下公司未按时支付腾讯广告费

2020 年 5 月 29 日，北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称为 “北京腾讯”）关于浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称为 “聚力文化”）、天津点我信息科技有限公司（以下简称为 “天津点我”）已开庭审理，具体的判决结果暂未公布。

与此次老干妈事件相同的是，此次合同纠纷的缘由同样是未按时支付广告代费用。合同纠纷是发生在天津点我与北京腾讯的合作上，2018 年，北京腾讯和天津点我就广告事宜展开合作，彼时双方合作应该是非常愉快的，北京腾讯履行了合同义务，天津点我同样按时支付了费用。

在之前合作的基础上，双方再次签订了 2019 年度的《腾讯广告服务商合作协议》，约定天津点我作为北京腾讯运营的腾讯广告平台的服务商通过腾讯广告平台投放广告，并向北京腾讯支付广告费用，协议期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

在诉讼公告中，北京腾讯称，天津点我未能按时支付 5 月至 8 月期间通过腾讯广告服务平台发布的广告费用共计 2641 万元。

据天眼查显示，天津点我由苏州美生元信息科技有限责任公司（以下简称 “美生元”）100% 控股，而美生元则由聚力文化间接 100% 控股。据悉，聚力文化的主营业务为移动游戏研发与发行及广告推广、中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。聚力文化已于 2008 年 A 股成功上市，现市值达 12.68 亿元。

据此，北京腾讯方要求，天津点我按逾期未还金额日万分之四计算支付拖欠的广告费用。同时，美生元、聚力文化承担连带责任。同样，北京腾讯向法院申请财产保全，天津点我、美生元、聚力文化被裁定冻结名下财产一年时间。

对此，聚力文化于 2019 年 10 月发布公告称，已将拖欠广告费支付给北京腾讯，同时表示，正在和北京腾讯积极沟通，解决纠纷。如后期未能解决，可能会对公司后期与北京腾讯合作产生影响，进而影响公司后期利润。

参考