老干妈回应：腾讯公司被骗了！与腾讯没有任何合作

IT之家 6 月 30 日消息 据一财报道，有关腾讯起诉贵州老干妈并要求法院冻结后者千万资产等事宜，今天下午，老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了！老干妈公司已经向警方报案，稍晚会发布声明。

今天稍早，中国裁判文书网发布了广东省深圳市南山区人民法院的一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司名下价值人民币 1624.06 万元的财产。

判决书显示，原告深圳市腾讯计算机系统有限公司 (文中称：腾讯）诉被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司 (文中称：老干妈销售公司）、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 (文中合称：老干妈有限公司）服务合同纠纷一案中，腾讯提出财产保全的申请，请求查封、冻结被告两公司名下价值人民币 1624.06 万元的财产。

法院认为，腾讯的申请符合法律规定，裁定查封、冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司名下价值 1624.06 万元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。

针对腾讯起诉老干妈服务合同纠纷一案，腾讯回应称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元市场合作，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请资产保全，法院裁定冻结对方企业账户。2019 年 3 月，腾讯与老干妈公司签订了一份《联合市场推广合作协议》，腾讯侧投放资源用于老干妈油辣椒系列推广，腾讯已依约履行相关义务、但老干妈未按照合同约定付款。腾讯多次催办无果，因此不得不依法进行起诉。目前案件在法院具体审理过程中。

IT之家了解到，老干妈销售公司老干妈风味有限公司的全资子公司，老干妈创始人陶华碧为老干妈销售公司执行董事兼总经理，为老干妈有限公司董事长兼公司法定代表人。