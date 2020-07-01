美国 FCC 正式禁止电信公司使用联邦资金购买华为中兴设备

7 月 1 日消息，据外媒报道，当地时间周二，美国联邦通信委员会 (FCC)正式将华为和中兴列为国家安全威胁。这意味着，美国电信公司将被禁止使用联邦资金向这两家公司购买设备。

FCC 主席阿吉特 · 派 (Ajit Pai)周二在声明中表示：“根据今天发布的命令，并基于确凿证据，FCC 已将华为和中兴列为美国通信网络和 5G 未来的国家安全威胁。”

FCC 委员杰弗里 · 斯塔克斯（Geoffrey Starks）周二也表示，美国网络中仍有 “不值得信赖的设备”，并称国会必须拨出资金用于更换。

通过将华为和中兴列为对国家安全威胁，FCC 禁止电信公司通过 83 亿美元的通用服务基金 (USF)使用政府补贴资金从这两家公司购买网络设备。去年 11 月，FCC 投票阻止电信公司使用联邦资金从华为购买设备，但最终命令于周二生效。

华为和中兴没有立即回复记者的置评请求。然而，这两家公司都多次否认它们对美国国家安全构成威胁。FCC 阻止电信行业使用通用服务基金从华为和中兴购买设备的举措，可能会让规模较小的公司更难提供负担得起的服务。

在过去的几年里，出于对国家安全的担忧，美国政府始终呼吁禁止华为和中兴等与中国电信公司进入美国市场。美国商务部于 2019 年 5 月将华为列入 “实体名单”，并于最近修改了这一禁令，允许该公司帮助构建 5G 标准。

美国政府还在 2018 年采取行动，禁止政府承包商使用这些公司的设备。